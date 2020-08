“Dadle a las personas luz y ellas encontraran el camino” palabras de la activista de los derechos civiles de los sesentas, Ella Baker, con las cuales el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, inicio su discurso de aceptación a la candidatura de su partido. “Les doy mi palabra, si me confían la presidencia sacaré lo mejor de nosotros no lo peor, seré un aliado de la luz no de la oscuridad... escogeremos esperanza en vez de temor, hechos en vez de ficción, justicia sobre privilegio. Podemos escoger el camino de seguir enojados, de la desesperanza y más divididos. Un camino de sombras y suspicacias. O podemos escoger un camino diferente y juntos arriesgarnos a sanar, a tener una disposición hacia la unión. Un camino de esperanza y luz.”

En nuestro mundo polarizado estas palabras caben no solo para cualquier campaña presidencial o un candidato en ciernes sino especialmente para esta coyuntura Covid, que requiere desesperadamente encontrar caminos de salida; que declaremos una tregua en nuestra nefasta propensión de juzgar sin piedad las posiciones contrarias. ¿Cómo hacer para que al manso no se le considere menso, al humilde débil y al que no se impone a la brava pusilánime? ¿Cómo hacer para ser aliados de la luz y no de la oscuridad en este mundo de grises? Si nos cuesta trabajo definir que consideramos “verdad”, ¿cómo hacemos para apuntarle a un propósito común que nos una? Con tanto que hay en juego asusta pensar que nuestra incapacidad de hacernos “aliados de la luz” nos conduzca a conformarnos con lo poco y no con lo mucho que pudiéramos lograr con una visión que no se vea limitada por nuestras mezquindades y odios acumulados.

La próxima semana vendrá la convención del partido republicano y ellos tendrán su propia definición de “aliado de la luz”. Se anticipa una guerra sin cuartel donde se desconocerá la opinión del contrario no por sus méritos, ni por el alcance de sus programas. El lenguaje de la acusación, descalificación y el insulto continuará ganando más titulares que aquellos que inviten a la dura y paciente labor de construir consensos. A las propuestas gana-gana la desconfianza les quitara el oxígeno. Aliados de luz...un gran desafío para los tiempos de hoy.