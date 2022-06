Años de Jubileo

“Por su propia naturaleza, el jubileo representa la continuidad. Un reinado de 70 años no tiene precedentes para un monarca inglés. La reina ha pasado por 14 primeros ministros, y puede que se reúna con ella 15 lo suficientemente pronto. Ha conocido a cuatro papas y 13 presidentes estadounidenses. Ella ha sido un hilo conductor en la vida de millones de británicos, el 87% de los cuales no han conocido a ningún otro jefe de Estado. La reina, que tiene 96 años, ya está entregando algunos de sus deberes. Pero su longevidad personal ha simbolizado la constancia del Estado incluso cuando otras instituciones flaquean.” Nos reseña el semanario ingles The Economist.

“La monarquía inglesa cumple un papel simbólico. Representa la continuidad, la estabilidad y la ética en el sistema de liderazgo de la sociedad. Es una institución imparcial que no se ve afectada por las diferentes fuerzas políticas y que en muchos casos ha servido para proteger los intereses de las minorías del país. El simbolismo de la realeza le ha servido en muchas crisis al Reino Unido como una especie de fiel de la balanza, un polo a tierra e incluso un consuelo en las adversidades. Con toda seguridad, los británicos encontrarán la manera de mantener lo más valioso y descartar lo que la hace retrógrada. Un editor del siglo 19 de The Economist, dividió la constitución británica en dos ramas, la digna y la eficiente. El jubileo, y más específicamente, la mujer en su corazón mostrará que la monarca, el ejemplo del estado digno, está sosteniendo su parte del trato. Eso importa aún más cuando el gobierno, lejos de ser eficiente, es consumido por el escándalo y la introspección”.

La reina es una figura unificadora en un país más tribal concluye The Economist y me pregunto quién podrá ser en nuestro país esta figura unificadora especialmente en este agrio debate político. Aunque no estoy pregonando que la busquemos en la monarquía si hemos antepuesto a las personas con sus mezquindades y tentaciones del ego sobre las instituciones y nos hemos ido quedado sin la dignidad y sin la eficiencia que deben ser el cimiento de un estado de bienestar. Razón de más para meditar con profundidad a quien daremos nuestro voto.

