¿Autofracaso?

“Colombia se ha empeñado tanto en no ir al Mundial que ha acabado consiguiéndolo. Nunca se le puso tantas ganas al fracaso. Llegó con opciones hasta el último partido de la clasificación, aunque en verdad estaba muerta hace rato. Sin identidad, extraviada en los despachos, dirigida por un hombre de ojos tristes y andar cansado, la selección fue directa al matadero sin oponer apenas resistencia. Sus rivales directos hicieron todo lo posible con sus continuas torpezas para que, con lo mínimo, jugara al menos la repesca, pero el deseo suicida fue más fuerte.” Nos dice el corresponsal de El País de España. “La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial de Catar 2022 con todo éxito” nos dice Meluk en El Tiempo “un baldado de realidad para el soberbio país futbolero”. Sin duda muchas las razones por las cuales nos vamos a quedar por fuera del mundial “un Titanic” que empezó a hundirse mucho antes de su colisión nos dice el cronista de El Colombiano.

Me bajé de mi trono de hincha herido y el cómodo puesto de severo juez cuando leí las frases “nunca se le puso tantas ganas al fracaso” y aquella que “fuimos eliminados con todo éxito”. Ambas aseveraciones nos están diciendo que teníamos con que clasificar, pero dilapidamos todos nuestros activos y atributos no solo en decisiones erradas (que todos podemos cometer) pero más que todo en peleas mezquinas, egos encontrados “por su soberbia inmensa para cambiar todo y quedarse sin nada, por su afán de ser jefes los “esto se hace porque lo digo yo” nos dice Meluk a propósito de los directivos de la Federación. Este último comentario lo sentí como propio y me puso a pensar sobre los alcances de nuestras actuaciones. ¿Será que por estar señalando las debilidades de todos estamos menoscabando nuestras propias virtudes? ¿Será que eso de ver la paja en el ojo ajeno se nos volvió vicio y no nos damos cuenta de que nos limita la visión de lo que somos capaces de hacer juntos? Me asusta pensar que con nuestro actuar le estemos “poniendo todas las ganas al fracaso”. Se acercan las elecciones, decisiones de hondo calado, reflexionemos con sabiduría no vaya a ser que “seamos eliminados con todo éxito”.