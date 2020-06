Página completa en Vanguardia le dedicó una empresa de electrodomésticos a difundir la oferta de sus productos de cara a aprovechar el día sin IVA. Así mismo la alcaldía y la gobernación otorgaron exenciones al pico y placa y pico y cédula para contribuir a la mayor afluencia de público. Este y otros efectos producen una “cadena de valor” en el que se aspira que el mayor número de personas y estamentos generen un efecto cascada de beneficios económicos y sociales. Descubrimos también que esta “cadena de valor” puede también estar sujeta a abuso. El editorial de Vanguardia del día de ayer advierte sobre ello. “No sobra pedirle al comercio que asegure la mayor transparencia a sus ofertas durante este día, pues de la satisfacción que encuentren los consumidores dependerá que en las siguientes jornadas el balance sea positivo. Si se pierde la confianza terminamos perdiendo todos.”

En la medida que se vayan abriendo más sectores económicos la aspiración de todos es que esta “cadena de valor” tenga aún más eslabones. Ojalá este efecto cascada venga acompañada de inventiva y creatividad que surgen con particular intensidad en momentos de crisis. Sin duda es también una oportunidad de generar círculos de confianza. ¿Cómo contribuir a aumentar la velocidad y el número de las “cadenas de valor”? Seguramente muchos de nosotros ya estamos en alguna de ellas. El solo hecho de irnos reintegrando a nuestras actividades nos pone como protagonistas.

¿Y los círculos de confianza? Para arrancar, podríamos empezar con cumplir con lo que prometemos. Pensar siempre que dos hacen más que uno. Ser parte de la solución y no del problema. Darnos la libertad de aceptar que no siempre tenemos la razón. Aplazar los juicios y prevenir que no caigan en prejuicios caería bien. Aceptar la buena fe de nuestras autoridades sin renunciar a que deben rendir cuentas de sus actuaciones puede entrar en la fórmula. ¿Por qué no darnos el chance de construir comunidad viendo al que disiente de nosotros como un valido interlocutor y no como enemigo acérrimo? Es increíble las oportunidades que perdemos de crecer al dejar que nuestros sesgos nublen nuestra visión. ¿Ingenuidad? Puede ser. Pero como dice el editorial “si se pierde la confianza terminamos perdiendo todos”.