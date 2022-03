Como el vaso más frágil

“Entonces ustedes maridos vivan con ellas sabiamente dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida” nos dice un principio bíblico. En este contexto el “vaso más frágil” significaría una postura no de debilidad sino de honor. No se trataría solo de preservar una condición sino de fortalecer una relación. La fragilidad aquí nos invita a tomar todas nuestras acciones para proteger algo inmensamente valioso, algo que, si se quiebra o mancilla, nos lleva por el azaroso camino de vencederos y vencidos, caldo de cultivo para alimentar relaciones toxicas ausentes de esperanza.

Pienso que deberíamos tratar a nuestra democracia como aquella mujer de honor de la que hablan los escritores bíblicos. Esta relación de honor no nace de la nada. “Piense en ello como la agricultura” nos dice el columnista y escritor David Brooks. “Plantar las semillas es como establecer una democracia. Pero para que la democracia funcione hay que labrar y fertilizar el suelo, erigir vallas, levantar malezas, podar el crecimiento temprano. Los fundadores sabían que la democracia no es natural. Se necesita mucho cultivo para que la democracia funcione.”

Al final el “vaso más frágil” requiere también paciencia, perseverancia y el conocimiento que los frutos no son inmediatos y que igualmente la cosecha debe alcanzar para todos. Hay que reconocer que en el camino se deben hacer podas que no deben tomarse como perdidas sino la cuota necesaria para instituciones duraderas. “Entonces necesitamos fortalecer las instituciones” nos dice Brooks “que se supone enseñan las habilidades democráticas: cómo sopesar la evidencia y comprometerse con la verdad; cómo corregir tus propios antiojeras partidistas y aprender a dudar de tus propias opiniones; cómo respetar a las personas con las que no estás de acuerdo; cómo evitar el catastrofismo, la conspiración y el pensamiento apocalíptico; cómo evitar apoyar a los demagogos; cómo elaborar compromisos complejos. Los demócratas no nacen; se hacen. Si el siglo XXI va a ser más brillante a medida que avanza, tenemos que mejorar mucho en su fabricación. No solo tenemos que preocuparnos de que la gente derribe la democracia. Tenemos que preocuparnos por quién lo está construyendo.” Votemos entonces sabiendo que así cuidamos nuestra democracia como el “vaso más frágil”.