La mayoría estábamos vinculados a distintas escuelas de negocios de Latinoamérica y nuestros amables anfitriones incluyeron dentro de la agenda una visita a su recién construido laboratorio en donde nos querían mostrar los avances que se venían dando en el área de marketing en particular neuromarketing. Allí frente de una valla publicitaria nos mostraron como, conectando al individuo a una sofisticada máquina que de alguna manera leí las “pulsaciones” del cerebro, se podía medir esencialmente dos cosas: el orden con el que uno observaba la valla y el tiempo que se detenía en cada foto o leyenda de la misma. Con ello podían medir la efectividad del mensaje para el consumidor. Me maravillé de los avances de la llamada neurociencia y como, a través de ella, se pueden llegar a los confines más profundos de nuestros pensamientos, pero sentí también cierta angustia del peligro de que esos “avances” sean utilizados para manipular y llevarnos a hábitos de compra no tan sanos.

“Las cínicas y calculadas tácticas de marketing le ayudaron a darle más combustible a la crisis de los opioides ayudándole a Purdue Pharma a identificar a aquellos médicos que tendían a sobre formular opioides” declaró la fiscal del distrito de Nueva York, Letitia James, este jueves. “Sabían dónde estaba el dinero y se enfocaron en ello. “En diciembre, McKinsey manifestó que su intención no era empeorar esta crisis de salud pública, pero admitió que “se quedó corto” en analizar las posibles consecuencias de su trabajo. Con estas palabras, aparecidas en un reciente artículo del Financial Times, los ejecutivos de la gigante consultora McKinsey reconocían su error lo que les llevó a tener que pagar una multa de $574 millones como un principio de acuerdo para atender los reclamos de distintos estados americanos que sus consejos a empresas farmacéuticas habían contribuido a las crisis de los opioides que afecta de manera grave a los Estados Unidos.

Con “suavena” no tiene una definición exacta en el diccionario, pero la usamos cuando queremos decir que debemos tomar con calma una circunstancia o situación. Aquí nos cae como anillo al dedo para que con “suavena” abordemos los avances científicos como en este caso el neuromarketing y con “suavena” investigar lo que nos dice, así venga de una reputada consultora como McKinsey.