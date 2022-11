De derechos y responsabilidades

“Lo invito a una protesta que haremos hoy. Queremos que mejoren los servicios de la biblioteca.” Me pareció curiosa la invitación que me hacia mi compañero de estudio. No me imaginaba como sería una protesta en una Universidad inglesa, una sociedad tan apegada a las leyes y las reglas. Mi mente me traslado a Colombia donde este tipo de protesta tendría algún elemento de presión: ¿impedir el ingreso de los estudiantes a la biblioteca? ¿lanzar proclamas con equipos de sonido lo más bulliciosos posible? ¿O quizás algo un poquitín más extremo? Le conteste a mi amigo que estaba listo para la lucha y espere que me asignara un importante rol en el mitin. “Después de que termine el horario de estudio iremos a la biblioteca y haremos una vigilia”. Cuando le inquirí por este método tan “pacifico” de protestar me contesto. “Estamos reclamando nuestros derechos con toda responsabilidad”.

La agencia de noticias AP nos informa que “el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, dijo el jueves que está otorgando una “amnistía” para las cuentas suspendidas, lo que los expertos en seguridad en línea predicen que estimulará un aumento en el acoso, el discurso de odio y la desinformación. El anuncio del multimillonario se produjo después de que pidió en una encuesta publicada en su línea de tiempo que votara sobre las reintegraciones de cuentas que no han “violado la ley o participado en spam atroz”. El sí fue del 72%.”La gente ha hablado. La amnistía comienza la próxima semana. Vox Populi, Vox Dei”, tuiteó Musk usando una frase latina que significa “la voz del pueblo, la voz de Dios”.

Quizás el derecho que reclamamos con más vehemencia es el de la libertad de expresión. Las cuentas suspendidas de Twitter fueron aquellas en las que irresponsablemente se abusó este derecho y no tanto porque se hubiera violado la ley sino porque se abusó de aquello que no está escrito pero que es inherente a nosotros los humanos: la responsabilidad de tratar a todos con dignidad y respeto. “Reclamar nuestros derechos con toda responsabilidad” un objetivo donde mucho está en juego, especialmente cuando de ejercer la libre opinión se trate. ¿Vox Populi, Vox Dei? Bueno averiguar qué opina Dios de esto.