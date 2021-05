La imagen que viene a mí cuando pienso en un trasteo es la del viejo camión que contiene todos los corotos que en casa se veían muy organizados y puestos en su lugar, pero en el camioncito reflejan una triste orfandad. Ausentes de su entorno no pueden contar una historia diferente a la de su momentáneo abandono: tristeza por la casa que dejan e incertidumbre acerca de si podrán renovar su resplandor en el nuevo hogar. Al final pienso que es también un sentimiento del corazón en donde se mezcla la añoranza de los recuerdos vividos con la expectativa de los sueños por construir.

Todo cambio trae sus descubrimientos y el trasteo me permitió ver la cantidad de cosas innecesarias que vamos acumulando pensando que nos serán útiles y nos sorprendemos más bien de la cantidad de polvo que han acumulado. Con todo, nos cuesta trabajo “darlo de baja” y la mente lucha por darle un nuevo sentido. Me sorprendió la libertad que produce saber que lo necesario realmente no lo era y que el nuevo hogar me permitirá ocupar espacios con nuevos significados, con un llamado a cultivar la frugalidad y estar alerta a espantar el polvo, en especial aquel que acompaña la mente que renuncia a renovarse.

El trasteo me dio la oportunidad de rescatar viejos diarios y releer mis pensamientos. Me sentí agradecido por la acogida que siempre me dio mi viejo hogar. Descubrí que su recuerdo no estará en sus paredes sino en las vivencias de los hijos que allí crecieron, del compartir alrededor de la mesa y en especial las noches en vela por las angustias propias que nos trae la vida. Me gustó saber que no es tan grave desprenderse de lo material sabiendo que la vida nos permite guardar para siempre nuestros amores y luchas. Aquí estoy ya ubicado. Los mueblecitos que se veían acongojados en el camión adquirieron de nuevo vida. No boté mis diarios, sino que los di un puesto nuevo donde los pueda cuidar y repasar sus párrafos con gratitud. Dejé un espacio adicional donde pueda escribir historias nuevas con la esperanza que algún día mis hijos lo lean y puedan contarles a sus hijos que no importa donde estuvieran sus abuelos siempre fueron felices.