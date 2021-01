Me pongo nervioso cuando noto en el salón de clase que el estudiante ha perdido mi atención. Lo noto absorto en su computador enfocado solamente en su pantalla. “Me esta goggliando”, pienso en mi interior. Me doy cuenta porque al terminar mi frase o explicación el estudiante alza la mano y confiadamente contradice lo que estoy tratando de enseñar. Cuando le pregunto si me puede explicar el razonamiento detrás de la afirmación por lo general me da una respuesta tipo “titular de prensa” más orientado a llamar la atención que a ahondar en las razones. Aunque este nerviosismo puede obedecer algo a mis propias inseguridades, al hecho de que al ser cuestionado no tenga respuesta, me preocupa más que el estudiante formule una opinión con poco sustento.

“No sea pandito”, me decía un sabio consejero. “Estamos llamados a opinar y a controvertir, pero no vaya solo con la emoción como argumento”, me decía. “Adquiera su propio criterio, pero tenga el discernimiento para respetar las opiniones del experto.” Confieso que he caído en lo que llamo el efecto google y al igual que mi alumno muchas veces me encuentro “goggliando”, lo que de por sí no es malo. El problema es cuando me endoso el título de experto con unas pocas búsquedas.

“La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a la modelo y DJ Natalia París cesar de manera inmediata la promoción del producto dióxido de cloro y retirar los comentarios en los que invitaba a las personas a consumir este producto para prevenir el contagio del COVID-19.” Me llamó la atención la gran cantidad de tiempo que los noticieros y la prensa le dedicaron a esta noticia. Quizás la razón está en que este es un ejemplo de los peligros del “efecto google”, en donde la noción de ciencia y experticia se ha extraviado de tal manera que acudimos a las más variadas fuentes en busca de soluciones. Un reciente artículo del Financial Times explicaba que este “efecto google” se originaba también en la polarización que ha llevado a un clima de total desconfianza. Grave problema para la sociedad cuando solo podemos confiar en nosotros mismos, cuando creemos que nuestro propio criterio, a veces construido sobre frágiles supuestos, es el único que vale.