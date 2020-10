“El debate fue insoportable de ver para cualquiera que ame el país, debido al espejo que se reflejaba sobre los Estados Unidos del 2020: Una nación desatada de los últimos vestigios de las tradiciones políticas civiles, inundada de desinformación sobre conspiraciones, incapaz de ponerse de acuerdo en lo que es verdadero o falso, paralizada por el horror de la pandemia que ha matado a miles, en deuda por un sistema político que no refleja la mayoría de la nación”. “Un debate que no puede ser ignorado” es en el encabezado del editorial del New York Times con el que da cuenta del reciente debate entre el Presidente Trump y el ex-vicepresidente Joe Biden que no vacila en calificar como una desgracia. No fue en realidad algo digno e instructivo de ver ya que el foro para debatir ideas y programas de gobierno se convirtió en un combate acido de acusaciones, falsas verdades y señalamientos. Es como si la pandemia y la peor recesión de los últimos años no existiera. Una vez más secuestrados por el ego y la absoluta falta de empatía donde la comunidad y el bien común van perdiendo vigencia.

Me atrapó la frase del editorial “fue insoportable para cualquiera que ame al país debido al espejo que se reflejaba” ya que me llevó a posponer los juicios que generalmente hacemos sobre las dificultades de otros y pensé que ese espejo también se refleja en nosotros aquí en nuestra Colombia. Nuestros debates acerca de lo público y lo cotidiano están bastante ausentes de civilidad y nos hemos ido acomodando en el círculo vicioso de escoger bandos y considerar las posiciones contrarias como un ataque del enemigo olvidando que tenemos este enemigo atroz del Covid que no tiene color político y que afecta a pobres y ricos sin distingo de partido.

No caería mal una tregua en estos momentos y que pospusiéramos por un momento las malquerencias. Como empresarios, por ejemplo, insistir en escenarios donde podamos pasar de la competencia a la co-petencia buscando alternativas creativas de integrar todos los eslabones de la cadena de grupos de interés en búsqueda de esquemas innovadores de generación de valor. Porque al final lo importante es que las futuras generaciones tengan un espejo digno para contemplarse.