“Aun no estas en edad de merecer” me decían mis padres. La frase coincidía con alguna petición mía que ellos consideraban no era apropiada para mi edad y que les parecía carecía de madurez para manejarla o apreciarla en su totalidad. El primer hito de “la edad de merecer” se hizo evidente al llegar a la mayoría de edad. Podía ya manejar un carro, declararme independiente (aunque esto último necesitaba más requisitos que simplemente cumplir los 18) y sobre todo que mis opiniones fueran catalogadas dentro de la categoría “adultos” y tuvieran mas resonancia en el seno familiar (cosa no tan cierta porque le aplicaban a uno la contra - frase “donde manda capitán no manda marinero”). Si recuerdo que ya tenia la edad de merecer votar, privilegio que requería gran ponderación.

“La edad de merecer” no dejo de perseguirme y descubrí que se puede aplicar al matrimonio, actividad laboral (asensos o cambios de trabajo), la llegada de los hijos (lo cual da la facultad de aplicarle la frase a ellos). Descubrí igualmente que la “edad de merecer” no siempre coincide con lo cronológico ya que no deja uno de madurase biche ante ciertos retos que ofrece la vida o dar pasos de sabiduría que solo trae la experiencia, pero toca enfrentarlas antes que después. Hay merecimientos que nada tienen que ver con la edad y merecimientos que nunca llegan porque se pierden en las mezquindades del ego. Hay merecimientos ajenos a las circunstancias que se afianzan más en principios y valores de vida y otros que cuando se alcanzan uno descubre que no son más que ídolos de barro.

Llegue a la “edad de merecer” la pensión, hito que aún estoy procesando porque obliga a ser creativo para preguntarse qué otras edades me quedan para merecer. Algo que me entusiasma es que ya me gané el derecho a merecer nietos. Quisiera que mis nietos merecieran mas de lo que yo he podido merecer y con ello un país que les de mas oportunidades de las que yo felizmente tuve. Por eso trato de redoblar mis reflexiones, apagar las pasiones para que mi voto sea para aquel que permita que los colombianos seamos siempre merecedores de bienestar que trascienda las generaciones.

