La industria del petróleo, un gigante de alcance mundial, sufrió una serie de extraordinarios golpes este miércoles cuando accionistas, clientes y las Cortes le dieron la espalda a esta industria por culpa de sus impactos sobre el cambio climático. En un espacio de pocas horas en la asamblea de Exxon un grupo de accionistas minoritarios lograron que nombraran en la junta directiva miembros con enfoque hacia el cambio climático. Así mismo los accionistas de Chevron instruyeron a la compañía sobre la necesidad de cortar sus emisiones de gas. Simultáneamente una Corte holandesa ordenaba a Shell reducir sus emisiones en un cuarenta y cinco por ciento.

“Estos nuevos activistas no solamente están tratando de salvar al mundo. Están tratando de salvar sus propios portafolios en un mundo donde los reguladores están imponiendo estándares verdes”. Dice un comentario del Financial Times, argumentando además que los inversionistas no solo están esgrimiendo un argumento ético y moral de cuidar la tierra, sino que también hace sentido económico ya que sus retornos serán menoscabados en el largo plazo si las empresas no implementan políticas más agresivas alrededor del cambio climático. Hasta hace unos años los gigantes de la industria se habían resistido a implementar políticas ya que veían amenazado su negocio principal, sin embargo muchas de las grandes donde se incluyen igualmente nuestra Ecopetrol, están dando pasos de diversificarse hacia otras fuentes de energía. Pasos similares se han dado en otras industrias como la de automóviles.

“Si lo hago bien me ira bien” es una máxima en los negocios y esto no se refiere solo a la calidad de un producto a un precio justo sino también a que se debe tener en cuenta principios, valores y el impacto que tiene la empresa en la sociedad. Ahora que se habla de fomentar un “capitalismo consciente” que genere valor a todos sus grupos de interés- stakeholders- y con ello reducir sus impactos sobre la equidad ayuda ver que aun en tierra de las gigantes empresas que antes podían dictar los términos de competencia en su industria deben oír la voz de sus “stakeholders” para confluir hacia un modelo de rentabilidad con propósito que conduzca a mayor progreso y bienestar eliminando así los excesos y la inequidad.