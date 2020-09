“El presidente Trump reiteró este jueves que seguramente no honrará los resultados si pierde la elección, reafirmando su extraordinaria negativa de comprometerse a una transición pacífica del poder llevando a que las autoridades electorales y legales a prepararse para una crisis constitucional sin precedentes”. Este enunciado aparecido en el Washington Post hace eco de múltiples declaraciones del Presidente en donde advierte que la única forma en que él pierda las elecciones es porque se presentaría un fraude masivo. La razón, según el mandatario, es que el sistema de votación por correo, permitido en muchos estados, no presenta garantías. En su argumentación no se comenta que la mayoría de los estados en duda son aquellos que han votado por el partido contrario al suyo y hace caso omiso a los muchos estudios que declaran que los casos de fraude nunca han superado históricamente el 1%.

Existe un periodo de interregno (paréntesis, lapso, intervalo) entre el 4 de noviembre, día de las elecciones, y el 20 de enero, fecha de posesión del presidente electo. Se supone que en 79 días debe quedar claro quién es el nuevo mandatario. Por lo general esta “claridad” se sella con un ritual que se instituyo desde 1896 en donde el candidato perdedor concede y acepta los resultados con una llamada a su contrincante. Este acto no tiene una legalidad en sí, pero se ha tornado en un deber cívico no solo en Estados Unidos sino en todas las democracias.

Los analistas afirman que esta llamada cívica no va a ocurrir y por lo tanto se preparan para que el interregno se convierta en toda una batalla legal. La polarización existente y las dimensiones violentas que han cogido las protestas no auguran un pacífico interregno. ¿Por qué algo que se puede resolver con una llamada tiene el peligro de convertirse en una tragedia? Porque no existe confianza en las instituciones y aunque estas no han estado a veces a la altura creo que nosotros los ciudadanos no hemos ejercido el buen cuidado de protegerlas. No creemos que los mecanismos de pesos y contrapesos son una protección contra nuestra propensión a preferir lo individual sobre el bien común. Peligroso esto de dejar una sociedad con interregnos sin resolver. ¿Cómo recuperar la confianza?