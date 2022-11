La “justa” justicia

“El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, elogió a la FIA por tomar medidas “sólidas” sobre el incumplimiento del límite de costos de Red Bull en la Fórmula 1 y dice que el “daño a la reputación” evitaría que su equipo cometa el mismo error que sus rivales. La FIA anunció el viernes que la violación “menor” de Red Bull del límite de $ 145 millones en la campaña inaugural ganadora del título 2021 de Max Verstappen había resultado en una multa de $ 7 millones y una reducción del 10 por ciento en su tiempo de túnel de viento en los próximos 12 meses.” Lo que no se dice en estas declaraciones de Wolff a Sky Sports es que semanas previas al pronunciamiento de la FIA, Wolff había amenazado con incluir en su presupuesto del año 2023 una suma para pagar de antemano la multa de incumplimiento del límite de costos si la FIA no aplicaba una sanción “justa” por el incumplimiento de su rival.

Wolff estaba dispuesto a incumplir una norma si esta no era aplicada según su criterio, lo que paradójicamente lo convertiría en un infractor igual que su contendor. Atacar el pecado con otro pecado o tomar la justicia en nuestras manos cometiendo otra injusticia es la gran tentación. Por supuesto esto de pensar que la justicia no es “justa” no se limita al deporte (que diremos del futbol que aun si anteponemos la tecnología del VAR como prueba el hincha no se siente justamente tratado) si no a distintos aconteceres de nuestra vida. La alcaldesa de Bogotá afirma que los jueces son “injustos” porque sueltan a los malhechores. O que algunos protagonistas de la primera línea están “injustamente retenidos” por sus pacificas marchas nos dicen otros representantes del gobierno nacional. En estos casos no se hace mucho esfuerzo para que el debate se centre en como hacer que la justicia sea “más justa” y como proteger a las instituciones que velan por que se cumplan las normas que regulan nuestra convivencia. Ponernos de acuerdo en que debemos trabajar en no menoscabar la constitución, leyes y normas sería sin duda un ejercicio mas productivo, de lo contrario el bienestar y la comunidad se convertirán en palabras sin reputación.

cchaverra@unab.edu.co