La mala hora

Corría el año 2020 y estaba en pleno furor la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. El presidente Trump anticipaba con certeza que si él no era el ganador era porque seguramente se produciría un fraude electoral. En esta época de redes sociales, polarización y los famosos “fake news” (noticias falsas) la aseveración de Trump cogió fuerza y no obstante haber perdido el voto popular y además los del colegio electoral, con márgenes que no fueron estrechos, se dio el lujo de no reconocer la victoria de su contendor no obstante más de 50 pronunciamientos de distintas cortes que no encontraron fraude y un sinnúmero de reconteo de votos en diferentes estados que confirmaban los resultados. Hasta último minuto sus seguidores insistían- y siguen insistiendo hoy en día- en que había conspiración, lo que finalmente derivó en lo nunca visto, una turba ingreso al congreso el día de la notificación oficial de Joe Biden como presidente.

Al final lo que prevaleció fue el sistema de pesos y contrapesos de las democracias, donde la constitución proporciona un sistema de mecanismos correctores que equilibran el poder legislativo, ejecutivo y judicial que garantizan los derechos de los ciudadanos. La democracia americana superó esa prueba de stress, pero no está exenta de otra mala hora, de nuevos embates que los lleven a populismos y autoritarismos que la historia muestra conduce a que se activen los lados más oscuros de la condición humana.

“Yo tengo una responsabilidad política y pública. Creo y he vivido todos los años de mi vida pública bajo el principio de que quienes gobernamos, somos educadores de la sociedad. Somos ejemplo con nuestro comportamiento y nuestras acciones. En Colombia se ha perdido la confianza en nuestras instituciones... trato siempre de no dejar que en mi mente entre la idea de que todo esto que está pasando es una persecución política”. Nos dice Sergio Fajardo en reciente entrevista en Vanguardia acerca de la reciente imputación de cargos por parte de la fiscalía. Sin duda tenemos derecho a opinar sobre los alcances del caso y siempre debe prevalecer un llamado a rendir cuentas. Sin embargo, debemos cuidarnos de una mala hora en donde rompamos los diques de nuestra ya maltrecha democracia.