La valentía de Valenti

Recuerdo que en el colegio era una gran cosa pertenecer al equipo de baloncesto. Todos los años se realizaba el campeonato de la UNCOLI en el cual participaba un grupo de colegios internacionales de Bogotá. Como sucede en estos casos existía una rivalidad histórica que cada año se alimentaba con historias que nosotros los jóvenes considerábamos “batallas épicas” y “asuntos de honor”. Para formar parte del equipo había un proceso de selección bien exigente. No sé de dónde nació la costumbre, pero el día del partido los miembros del equipo debíamos ir a las aulas vestidos de saco y corbata, algo que nos identificaba como representantes del colegio; costumbre a la que curiosamente no poníamos reparo dado el “status” que nos otorgaba frente a nuestros compañeros.

Creo que se llamaba Richard Valenti y era el miembro del equipo que más admiraba. No era el de mayor estatura, ni el mejor anotador, pero era el más tozudo en los entrenamientos. Su semblante siempre era el de estar alegre y optimista, condición que contagiaba a los miembros del grupo. Tenía una condición diferente a los demás compañeros, le faltaba una parte del brazo izquierdo. Para Valenti esta incapacidad parecía no afectarle y para nosotros tampoco, no solo por su temperamento y don de gentes sino por la destreza con que maniobraba el balón, su muñón izquierdo era una perfecta extensión de su mano. Para mí era un honor estar con Valenti, formar parte de “su” equipo, ser benefactor de su ejemplo y valentía.

Colombia ha participado en 11 ediciones de los Juegos Paralímpicos de Verano, la primera presencia de la delegación colombiana en estos Juegos tuvo lugar en Toronto 1976. La delegación colombiana superó en la octava jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 lo hecho en Río 2016. Nuestros atletas han ganado más de 20 medallas. Lo que antes eran noticias que apenas se registraban, hoy adquieren la preponderancia que se merecen en todos los medios de comunicación y en nuestros corazones. Nuestros “Valentis” han probado ser más que valientes y sus historias nos llenan de orgullo y sin duda nos honra ser admiradores de este equipo Colombia. Un ejemplo digno por emular. Gracias por representarnos con excelencia.