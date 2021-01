“Debemos procurar siempre nivelar por lo alto” nos decía el profe el primer día de clase. Con ello nos quería decir que el esfuerzo de aprender no debería limitarse simplemente a hacer la tarea y cumplir los requisitos sino ir más allá, animarnos a investigar, ser curiosos y a participar activamente con un sano debate en clase. Así encontraríamos el elemento práctico de nuestra educación y la mejor forma de contribuir a la sociedad. “Al que más tiene más se le demanda”, nos decía reforzando su planteamiento en que nivelar por lo alto es ser cada vez más conscientes de nuestra responsabilidad ante los terceros y menos apegados a las vanidades del ego. “El buen pintor siempre debe exponer sus pinturas”, afirmaba el profe, con lo cual animaba a los tímidos y callados a no dejarse llevar por el temor. Su mensaje tenía algo más de fondo y era el de convencernos que todos éramos valiosos y estábamos llamados a contribuir en vez de atesorar. Al final, la arenga de nivelar por lo alto y exponer nuestras pinturas le funcionó al profe. Descubrimos que no estábamos allí por obligación sino por pasión. Nos hicimos mejores personas y amigos no por complacencia sino porque compartíamos un propósito común que iba más allá de nosotros mismos.

Empezando año me acordé del profe y me hice la pregunta de cómo sus premisas podían ser valiosas de cara al 2021. Escuchar más y hablar menos, podría ser la forma de cultivar la empatía, sin duda una forma de nivelar por lo alto en lo familiar y profesional. La compasión es una virtud del líder, quizás saliendo del letargo de la comparación y el orgullo podría ayudar a subir el nivel. Un buen inventario de lo que tenemos a mano, nuestros recursos y talentos, nos serviría para buscar mejores colores y matices en las pinturas que queremos exponer. Aceptar la crítica como una oportunidad para crecer sin duda nos animaría a no esconder nuestras pinturas en el armario. Que vaina con el profe, me puso a pensar y sé que no me podré quedar sin actuar. ¡Así que manos a la obra! perseverar por un 2021 apuntando a nivelar por lo alto allí donde podamos amar, contribuir y servir.