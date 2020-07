Percibí cierta emoción y expectativa que a mi juicio pareció excesiva. Al fin y al cabo, era un “zoom” más de los tantos en los que hemos participado en estos meses de duro encierro. Le pregunte a mi esposa el porqué de tanto barullo. “Nos vamos a reunir los compañeros de colegio con el profe”. Entre envidia y admiración le hice cálculos mentales al número de años desde la fecha de grado de bachiller (muchísimos dirían mis hijos) y me pareció increíble que después de todo este tiempo se junten regularmente (una de las buenas consecuencias que ha traído esta cuarentena y las maravillas de la tecnología) desde todas partes del mundo 8-10 compañeros de infancia y adolescencia a compartir reminiscencias del pasado. Tertulias que describen las alegrías y tristezas sobre el cual cada uno de los compañeros ha trajinado para bien, para mal o para regular con la confianza que solo da esa amistad especial que se forja en nuestra juventud libre de prevenciones y juicios.

Con el paso de los años algunos de ellos le habían seguido el paso al profe y lograron que los acompañara a su cita zoom. ¿Y cómo te fue? Le pregunte a la esposita y por su semblante me la imagine trasportada a su salón de clase, traviesa y conversadora, pero atenta a las palabras del profe con el que se reencontraba tantos años después. Por lo que me contestó descubrí que de la materia como tal no había mucho que recordar, pero el profe había dejado en ellos ejemplo de carácter, humildad y solidaridad. Había permitido en ellos el ímpetu propio de la adolescencia, pero con las manos firmes y tiernas del alfarero iba en ellos esculpiendo contornos de sabiduría que después del tiempo permitió que se reuniera un grupo de sus exalumnos allí dándole honor y gratitud por la semilla que sembró en sus jóvenes corazones. El profe no había utilizado su conocimiento como instrumento de soberbia y poder, sino que, como el buen mayordomo, tenía claro que sus tesoros estaban al servicio de los demás. Noble oficio este de ser profesor. Pensar que una profesión no solo permite contribuir a la construcción de competencias para la vida sino forjar corazones es sin duda un gran llamado.