Nuevos comienzos

“Pero lo que se mantiene como cierto es que su grado marca un pasaje hacia la edad adulta- el tiempo en que empiezas a hacerte cargo de tu propia vida. Es cuando empiezas a decidir qué es importante para ti, la carrera que quieres seguir. Con quién quisieras construir una familia. Los valores que quieres instaurar en tu vida. Y dada la actual situación del mundo todo eso puede ser un poco miedoso. Esto quiere decir que tendrán que madurar más rápido que otras generaciones, que la pandemia ha revocado el “status quo” y ha dejado al desnudo los profundos problemas de nuestro país- como la inequidad, la disparidad racial y la carencia de un sistema de salud para los necesitados”. Sobrias palabras para oír en un día de grado y además escucharlas del expresidente Barack Obama quien dio un discurso virtual a un grupo de 74 colegios y universidades que celebraban de una manera inusual ese día tan especial.

Recuerdos sin duda muy queridos vienen a nosotros cuando recordamos nuestros grados. Una oportunidad para lucir “raro” con corbata, vestido elegante y zapatos incómodos. Nuestras compañeras de clase transformadas en bellas personitas con peinados, maquillaje y tacones altos. Pero lo mejor es ver la felicidad de nuestros padres. Ese día lucen más altos, más erguidos, sus ojos más brillantes que nos hablan desde sus corazones diciéndonos “qué orgulloso estoy de ti hijo”. Y se cierra el día con cena especial en casa y noche de integración con nuestros amigos de batalla con los cuales se han construido lazos que para algunos durarán toda la vida.

“La pandemia ha abierto nuestros ojos a que quizás las viejas formas de hacer las cosas no funcionan, que no importa cuánto dinero tengamos si personas que nos rodean están con hambre o enfermas. Espero que ustedes decidan afianzarse en valores que perduran como la honestidad, trabajo duro, responsabilidad, justicia y respeto por lo demás. No siempre acertarán, cometerán errores como todos lo hemos hecho. Pero cuando escuchen la verdad que está en ustedes aun cuando sea difícil o inconveniente las personas se darán cuenta y gravitarán hacia ti. Y serán así parte de la solución en vez del problema”. Palabras sabias de reflexión para los difíciles tiempos de hoy.