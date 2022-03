“No hay que endilgarle al mal lo que se puede explicar con la inexplicable estupidez” le oí al periodista Daniel Coronell en un reciente análisis acerca del problema que se ha presentado en la Registraduría Nacional con el conteo de votos en nuestras recientes elecciones. Al parecer los jurados fueron abrumados no solo por la cantidad de planillas sino el mal diseño de ellas y de encima la carencia de una adecuada capacitación. La frase de Coronell viene a cuento porque en nuestro mundo polarizado se habla que la única explicación de las fallas la encontramos en oscuras conspiraciones que cambian de matiz conforme del lado del espectro político del que vengan. En este contexto la frase de Coronell, el “mal” viene envuelto en sinónimos como engaño premeditado, fraude, corrupción. Quizás por nuestra historia y actuaciones nos hayamos ganado el derecho a desconfiar de “la inexplicable estupidez” (o de manera más benigna errores de diseño y ejecución) como una explicación más plausible de lo sucedido. “Obras son amores y no buenas razones” nos dice la sabiduría popular.

“Pero ¿qué pasaría si uniéramos estas fuerzas? Propósito: servir a un bien mayor. Justicia: hacer lo correcto y justo. Verdad: dígala, respetuosa y directamente, sin compromiso. Trabajando juntas, crean una nueva capacidad aún más poderosa que podemos llamar “honestidad”. Sin las tres piezas, la honestidad es imposible. Sin un deseo auténtico de servir, y una creencia genuina de que servir al propósito de una organización mejora el suyo propio, un empleado no tiene motivación para contribuir a un lugar de trabajo más equitativo. Sin un compromiso incondicional con la justicia dentro de nuestros sistemas organizacionales, los empleados nunca creerán que sus voces importan, porque el sistema reforzará la verdad de que solo algunas voces importan. Sin la capacidad de tener conversaciones difíciles entre las muchas diferencias de identidad, culturales y funcionales, no podemos construir la confianza necesaria para unificar nuestras organizaciones.” ¿Ingenuidad? No tanta, si examinamos la multiplicidad de casos que cita Ron Carucci en su reciente libro. (“To be Honest: Lead with the power of truth, purpose, and justice, Krogan, 2021). Ojalá que la Registraduría nos traiga una explicación que podamos aceptar como honesta, de lo contrario seguiremos dando pasos hacia el abismo.