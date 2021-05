Palabras de vida, acciones de bienestar

Me invitaron a un podcast, algo nuevo para mí y por ende totalmente intimidante. Luego del saludo de rigor me lanzaron dos preguntas: ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad, por qué estamos sumergidos en tanto pesimismo? ¿Qué decirles a los santandereanos que se han dejado vencer por el miedo? ¿Cómo no sonar condescendiente ante algo tan complejo en especial en esta difícil coyuntura por la que estamos pasando? Recordé también que hace poco había leído sobre los sesgos cognitivos que todos cargamos. “El sesgo de confirmación se conoce como la recolección selectiva de la evidencia. En otras palabras, sin darte cuenta, buscas información que confirme tus creencias y opiniones y descartas las que no lo hacen,” dice la definición. “Por ahí tengo grandes debilidades” pensé. Vino a mi memoria el “sesgo del punto ciego”, que es la tendencia a no darse cuenta de los propios prejuicios cognitivos o a verse a sí mismo como menos sesgado que los demás. Me acorde que el podcast se llamaba “vitamínicos espirituales” y por ende se me permitía alguna licencia para hablar desde el corazón y que los oyentes quizás tendrían menos predisposición a juzgar y más bien podrían estar en búsqueda de una pequeña “vitamina” que fortaleciera el camino difícil por el que hoy transitamos.

“Hemos perdido la confianza” respondí a la primera pregunta. No solo a las instituciones que sustentan nuestra democracia, sino entre nosotros mismos. El que no está de acuerdo se convierte en enemigo, fomentando el concepto de tribu en vez de alimentar el de ciudadanía que apunta a fortalecer el bien común. ¿Razones? Muchas, incluso algunas en que no necesitamos albergar dudas sobre nuestros sesgos cognitivos. Un esfuerzo consiente de promulgar palabras de vida podría contribuir a recuperar la confianza. Posponer el juicio y alimentar la empatía. Palabras de aliento en vez de condenación, decidir perdonar como antídoto a la amargura y el rencor. Pero debemos respaldar esto con acciones de bienestar. Todos ejercemos alguna influencia y tenemos algo para dar, todo pequeño esfuerzo puede generar un gran efecto multiplicador si tenemos las motivaciones orientadas a ser sal y luz para nuestra comunidad. Obras son amores dicen por ahí. Palabras de vida, acciones de bienestar. ¿Por qué no intentarlo?