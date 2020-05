El veterano capitán del ejército inglés Tom Moore ha ayudado a recaudar 28 millones de libras esterlinas para el sistema de salud británico fijándose la meta de recorrer cien veces el trayecto del jardín de su casa. El señor Moore de 99 años planeó terminar el reto para el 30 de abril -fecha en la que cumpliría 100 años- pero exitosamente cumplió su cometido con dos semanas de anticipación. Las últimas 25 vueltas a su jardín fueron transmitidas en vivo por la televisión británica con la presencia de la guardia de honor del 1 Batallón del Regimiento de Yorkshire. Y así, una iniciativa que aspiraba a recaudar 1,000 libras terminó no solo en una gran suma sino en una gran fuente de inspiración.

En una serie de conferencias preparadas por el London Business School alrededor del impacto del Covid (https://www. london.edu/campaigns/executive-education/pandemic-webinars) se menciona que la responsabilidad de las empresas es la de generar utilidades únicamente a través de crear valor a la sociedad. En este contexto el foco de la función empresarial es la de buscar creativamente caminos para aumentar la “torta” de la riqueza y así beneficiar a todos los grupos de interés. Y ¿qué pasa cuando la torta se está achicando como consecuencia de la pandemia? “Pues entre todos contribuir a compartir sus costos”, nos dice Adam Edmans profesor del London y autor de un reciente libro sobre el tema (Growing the Pie: How Great Companies deliver both purpose and profit, Cambridge University Press, 2020), pero, más importante aún, buscar formas creativas de hacer crecer el ponqué. Cita el ejemplo del club de fútbol Chelsea que puso a disposición el hotel de su equipo para el personal médico y enfermeras. Aquí en nuestro Santander, Redcol dispuso sus cafeterías para hacer almuerzos a los necesitados y compañías de ingeniería han destinado sus habilidades para construir respiradores y así multitud de ejemplos. ¿Y dónde entra el Señor Moore en la ecuación? Pues Moore se contestó la pregunta ¿que está en mis manos para crear valor a la sociedad? ¿para hacer crecer la torta? Y encontró que a sus 100 años podía contribuir. ¿Qué tienes en tus manos? Seguramente más de lo que creemos. Animémonos a caminar por la senda del bienestar.