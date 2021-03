“Vivimos hoy dos pandemias: el Covid 19 y otra epidemia compleja que se llama infodemia: la epidemia de la desinformación. Tenemos tal cantidad de información que nos cuesta separar lo verdadero de lo falso y que genera resultados políticos”. Afirmó el exministro y pre-candidato Mauricio Cárdenas en el foro Teoría y Práctica del Buen Gobierno, Democracia y Desinformación que se celebró recientemente en Barranquilla, donde participaron los que se perfilan como precandidatos presidenciales para 2022. Generar mayor conciencia para diferenciar la información falsa de la verídica y evitar difundir este tipo de desinformación fueron algunas de las conclusiones de este foro. Difíciles interrogantes y por lo menos reconforta que se proponga este tema particularmente en el terreno de la política donde nuestra frágil democracia ha estado sometida al fragor de la batalla de los famosos “fake news”. Además, es cada vez más complejo descifrar cual es la propuesta de los candidatos en mundo de ideologías polarizadas y multitud de partidos cuyos valores están sometidas a las presiones de la coyuntura.

“La inteligencia es usualmente vista como la habilidad de pensar y aprender, pero en un mundo cambiante otra serie de habilidades cognitivas son más relevantes: la habilidad de repensar y desaprender. En nuestra vida diaria muchos de nosotros preferimos la comodidad de nuestra convicción que la incomodidad de la duda. Escuchamos las opiniones que nos hacen sentir bien más que las ideas que nos hagan pensar duro. Vemos el desacuerdo como una amenaza a nuestros egos más que una oportunidad de aprender. Nos rodeamos de personas que están de acuerdo con nuestras conclusiones cuando deberíamos estar gravitando hacia aquellos que retan nuestra forma de pensar.” Adam Grant profesor de la escuela de negocios de Wharton en su reciente libro “Think Again, The Power of Knowing what you dont Know, 2021” nos invita a generar círculos de “re-pensar” que empiezan por la humildad que nos invita a la duda que conlleva a la curiosidad y que finalmente conduce al descubrimiento. Crear una cultura de aprender y explorar en cualquier ámbito de la vida nos invita a un mundo de soluciones a los problemas, de sanos cuestionamientos más que juicios descalificadores. Ahora que se acerca la contienda electoral sí que necesitamos de esto.