“Mientras que el mundo parece estar imbuido en una nube de desconfianza y desinformación hay una tenue luz de esperanza en las empresas. El estudio de este año muestra que las empresas son no solo las organizaciones en las que más se confían de las organizaciones estudiadas (ONG, Gobiernos, y Medios) pero es la única institución con un 61% de nivel de confianza global y la única institución vista como ética y competente.” Esta es una de las conclusiones de la investigación que Edelman Trust Barometer publica todos los años y que en 2020 encuestó a más de 33.000 personas en 28 países. Desilusionados por los líderes políticos las personas encuestadas están mirando hacia los líderes empresariales y esperan que los CEOs hablen públicamente de temas que afectan a la sociedad como por ejemplo el impacto de la pandemia, temas locales e impactos que nos trae la tecnología como la acelerada automatización.

“No es nuestra imaginación estamos viviendo en una época de declinación moral”, nos dice Susan Litaud profesora de Stanford y autora del libro “The Power of Ethics: How to make Choices in a complicated world, 2021”. Continuamente se nos habla de líderes políticos actuando en contra del bienestar de sus ciudadanos, compañías priorizando a toda costa la obtención de utilidades sobre la salud, seguridad y los intereses de un grupo más amplio de la sociedad y los avances tecnológicos no están exentos de riesgos. ¿Cómo buscar un camino hacia adelante? se pregunta Litaud, y aquí hace un llamado al poder de la ética y cómo esta puede ser usada para crear un cambio hacia decisiones que afecten positivamente a las familias, comunidades y las organizaciones. La ética va más allá del complimiento de las leyes, estás son apenas el punto de partida. Empieza por salirnos del pensamiento binario del sí o el no, blanco o negro e incorporar la posibilidad de contemplar múltiples soluciones a los retos que enfrentamos. Al final lo que se nos exige y lo que en alguna forma refleja las conclusiones de Edelman Trust es que apuntemos a crear un clima donde la búsqueda del standard superior basado en la confianza y transparencia no sea la excepción sino la norma. Reto difícil, pero bien vale la pena.