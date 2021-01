“Queridos colegas, el auto-gobierno requiere un compromiso compartido a la verdad. Así como un respeto compartido a las reglas de juego de nuestro sistema. No podemos irnos a la deriva como tribus separadas, con datos separados y realidades separadas con nada en común salvo la hostilidad del uno hacia el otro y la desconfianza hacia las instituciones de carácter nacional que aún compartimos...nuestro deber es gobernar para el bien común. El Senado de los Estados Unidos tiene un llamado superior al de esta interminable espiral de venganza partidista. El Congreso puede anular los votos, cancelar la decisión de los estados y las cortes por primera vez en la vida o honrar la decisión del pueblo”. Con estas palabras el líder de la bancada republicana en el Congreso, Mitch McConnell, explicaba las razones de su voto a favor de confirmar la votación de los distintos colegios electorales a favor del partido demócrata en cabeza de Joe Biden, último requisito para formalizar la posesión del nuevo Presidente el próximo 20 de enero.

“Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe” dice el refrán y si no se rompió la institucionalidad sí se resquebrajó, cuando los seguidores del Presidente irrumpieron violentamente en el Congreso, aupados por un Presidente que alega que le robaron la elección. Difícil que el cántaro aguante cuando el contradictor se vuelve enemigo, cuando el aceptar la posición contraría es claudicación y buscar una posición gana-gana es ser identificado como débil. No resiste el cántaro cuando el líder se rodea de áulicos que le dan siempre la razón y se pierde toda posibilidad de autocrítica que invite a corregir el camino. “Si el resultado de esta elección se cambia por meros alegatos del lado perdedor nuestra democracia entrará en una espiral de muerte” una advertencia que nos hace McConnell cuando los líderes pierden la perspectiva de que son elegidos y no coronados, que los pesos y contrapesos propios de una democracia están para ser respetados. Pero el cántaro se rompe si nosotros los ciudadanos encargados de cuidarla no nos esforzarnos para que los frutos del trabajo no solo sean más productivos, sino que se distribuyan a más, que las oportunidades se multipliquen y la dignidad del ser humano se considere lo más preciado.