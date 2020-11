En la adolescencia uno no está pensando para nada en terminar bien. Mucho tiempo se dedica al descubrimiento de lo inmediato, a vivir el momento y la idea de que la vida tiene un principio y un final y que se debe aspirar vivir con decoro y sobre todo terminar bien no pasa por la mente. Iniciar una vida laboral va abriendo un poquito el panorama de que la vida no es un sprint de 100 metros sino más bien una carrera de largo aliento como la maratón. La meta no se ve clara, pero se va comprendiendo que hay que ir regulando la velocidad, que no se deben apurar los procesos y que el terreno tiene grandes ondulaciones y obstáculos inesperados.

Con la llegada de los hijos va apareciendo en el horizonte la palabra legado y la engañosa idea de que uno es el centro del mundo va perdiendo algo de fuerza. Aunque también se descubre que el ego es un animal de mil cabezas difícil de desarraigar y, como la maleza, corre el peligro de crecer sin control ahogando todo noble propósito. Un buen antídoto para ello son las pruebas. No hay mejor bálsamo para la humildad que perder un empleo. Allí salen a relucir las motivaciones más profundas del corazón. Se descubre que el trabajo es mucho más que una remuneración económica, que allí se han tejido unas relaciones de gran significado, que el propósito de la organización no va separado del propósito de vida, la dignidad está en juego. Por eso hay que cuidar el corazón y acogerse a la sabiduría para ejercer una sana autocritica, descubrir que el oro con fuego se pule.

A estas alturas de la vida ya se empieza a ver la meta de llegada y se hace urgente apurar el paso para terminar bien. De los ejemplos se aprende. Ayuda establecer contrastes como los que hoy ofrece el Presidente Trump que se aferra al poder que nunca ha sido de él. Mejor quizás es ir por los caminos de Jimmy Carter y Al Gore que lograron surgir de la derrota con nuevos bríos, no perdieron su propósito de servicio y hasta Premios Nobel recibieron por sus aportes a la sociedad, ¡esto sí es terminar bien!