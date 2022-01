Tiempos de cambio

Muchas veces les pregunto a mis alumnos si alguna vez han recibido una carta (de esas que tienen estampillas). No encuentro muchas respuestas positivas. Les muestro una cabina telefónica y les cuento mis historias sobre mis llamadas dominicales a Colombia en mi época de estudiante y se produce cierto asombro que se traduce en risas nerviosas cuando les digo que no existía el internet y mucho menos los celulares. Procedo a mostrarles diapositivas de viejos modelos de teléfonos que había en casa hasta llegar a los primeros celulares. La conclusión a la que quiero que lleguen es que el cambio es una constante y que debemos prepararnos y tener la mente abierta para montarnos en esas olas disruptivas.

“Cuando Mike Lazaridis fundó junto con Douglas Fregin Research In Motion Limited (RIM) en 1984 en la pequeña ciudad canadiense de Waterloo, Ontario, no sabía que iba a revolucionar la forma en la que nos comunicamos actualmente, no imaginaba que iba a crear uno de los pioneros de los smartphones, los BlackBerry, y que su éxito llevaría a que su compañía se convirtiera en una multinacional con hasta 17.000 empleados en su mejor momento; no calculó tampoco que el crecimiento exponencial de ese teléfono, su producto estrella, iba a ser tan efímero que poco más de dos décadas después de su lanzamiento, el pasado 4 de enero, se despediría completamente del mercado”. Nos dice la crónica aparecida en El Tiempo.

En su momento Microsoft anunció con gran fanfarria la adquisición de Nokia inversión que unos años después fue dada de baja ante el avance del cambio. Nos dice Satya Nadella su presidente. “Miramos más allá de la PC y el servidor para impulsar el éxito en la nube. Pero también tuvimos que mirar más allá de la nube. Pronosticar las tendencias tecnológicas puede ser peligroso. Se ha dicho que tendemos a sobreestimar lo que podemos lograr a corto plazo, pero subestimamos lo que se puede lograr a largo plazo. Pero estamos invirtiendo para liderar en tres tecnologías clave que darán forma a nuestra industria y a otras en los próximos años: realidad mixta, inteligencia artificial y computación cuántica. Estas tecnologías conducirán inevitablemente a cambios masivos en nuestra economía y sociedad.” Tiempos de cambio, hoy y siempre.