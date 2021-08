No recuerdo cuál era el motivo de discusión en clase, pero lo cierto es que cada vez se enredaba más. El tono cordial del principio se fue convirtiendo en algarabía en donde nadie respetaba la palabra. “Tres preguntas nos ayudarán a resolver este dilema”, interrumpió el profe. “La primera de ellas: los hechos que estamos discutiendo ¿son verdad? Segundo si los hechos son verdad debemos reflexionar y preguntarnos ¿Cuándo es el momento oportuno para decir esa verdad? Pero no es suficiente con que se cumplan esas dos primeras condiciones, nos debemos hacer una tercer y última pregunta: la verdad que voy a decir no solamente sé que es verdad y que he encontrado el momento oportuno para decirla, sino que ¿puedo decirla de forma tal que edifique a la persona que la recibe?”

Nos quedamos callados en parte porque nos tomó un rato acallar nuestras mentes aún con ecos de palabras inconclusas e ideas deshilvanadas propias de una discusión que ha cogido el rumbo de las emociones pasionales sobre la sosegada razón. La fórmula del profe de las tres preguntas: ¿es lo que se dice que es una certeza verdad?, ¿cómo digo esta verdad en el momento oportuno?, y cuando la diga ¿la puedo expresar en una manera que edifique y no condene? Tenía todos los ingredientes de la complejidad de lo simple que por lo general acompaña todos los dichos sabios.

“La situación de los migrantes en Bogotá volvió a ser causa de debate por los anuncios del Distrito sobre la creación de un comando especial para combatir estructuras criminales que involucren a esta población. Esta propuesta causó molestias, incluso, en el panorama internacional. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación y manifestó que se deben “adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias que perpetúen estigmatización y prácticas de intolerancia y criminalización sobre la base de la situación migratoria”. Nos informa el periódico El Tiempo. Una buena discusión para pasarla por el filtro de las tres preguntas del profe. Seguramente la alcaldesa tiene las pruebas para aseverar lo que dice y sin duda es un momento oportuno para buscarle soluciones, quizá se quedó corta en la tercera y hubiera podido ser mejor combatir al delito y no condenar la nacionalidad.