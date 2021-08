Trate de buscar la traducción de la palabra “twisties” pero no encontré nada que tuviera relación con el contexto donde la había leído. El término atrajo la atención del mundo deportivo por ser la explicación que dio la campeona mundial y olímpica de gimnasia Simone Biles para “bajarse del bus” y decidir no continuar compitiendo con su equipo en los olímpicos de Tokio. Con un total de 32 medallas olímpicas y mundiales a su haber, Biles es considerada una de las más grandes y dominantes gimnastas de los últimos tiempos. En Tokio era la candidata segura a llevarse cinco medallas de oro. Al terminar una rutina se reunió con sus compañeras y anuncio que no seguiría en competición, “no estoy lesionada” afirmó “tengo un principio de twisties” concluyó, para asombro de los periodistas para los cuales el término era totalmente extraño.

Los gimnastas describen el “twistie” como una especie de bloqueo mental que en algunos deportes como el golf costarían un mal golpe o la pérdida de un partido, pero en el caso de la gimnasia es mucho más peligroso ya que puede causar que la persona pierda el sentido del espacio y la dimensión. Con ello pierde el control de su cuerpo, lo que hace que no pueda ejecutar como se tenía planeado la rutina de contorsiones y volteretas y que, en el peor de los casos, puede llegar a causar serias heridas al no poder terminar de forma segura. ¿Causas? Nadie lo sabe, es un tema inminentemente psicológico. ¿Cuánto tarda en recuperarse? No hay un término definido. El atleta debe empezar a hacer de a poco los movimientos para ir retomando confianza.

Aunque no faltó el comentario mezquino de acusar a Biles como “débil”, Simone recibió un respaldo general de la prensa y el público. Le valoraron su sinceridad y transparencia. Confesar su vulnerabilidad fue su mayor activo y esquivó la tentación de echar culpas y juzgar a los demás. En nada vio menoscabado su liderazgo y se convirtió en un hincha fiel de su equipo asistiendo a todos los eventos. La historia terminó bien, Biles se puso a la tarea de re-entrenar y logró reincorporase al evento final ganándose una medalla de bronce. Buen ejemplo de liderazgo para emular.