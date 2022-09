Un buen tipo

“Un hábito que separa a Federer de la mayoría de los otros atletas de élite que he encontrado es que preguntará por ti primero y no de una manera superficial: preguntando sobre tu propio viaje a este lugar en particular, tus propias percepciones del torneo, el país, la gente. La razón por la que Roger es tan interesante es porque está tan interesado, me dijo una vez Paul Annacone, su exentrenador.” El que habla es Christopher Clarey que escribió una biografía (The Master: The Long Run and Beautiful Game of Roger Federer. Grand Central Publishing 2018) sobre el famoso tenista que anuncio su retiro del tenis esta semana. “La curiosidad de Federer, ya sea educada o de corazón, establece el tono para una conversación en lugar de una entrevista estructurada. Es desarmante, aunque esa no parece ser su intención. Lo que crea, sobre todo, es un aire de normalidad en medio de lo extraordinario, y eso es algo que Federer proyecta muy intencionalmente. Federer puede manejar estar en un pedestal (ha tenido mucha práctica), pero a menudo enfatiza que es más feliz viendo cara a cara”. Nos describe Clarey.

Federer conquisto 103 títulos entre ellos 20 grand slams y dos medallas olímpicas plata en Londres 2012 y oro en Pekín 2002, estuvo igualmente 237 semanas de manera interrumpida como número 1 del mundo “Baryshnikov en zapatillas” es como los hermanos McEnroe, John, el siete veces campeón de Grand Slam que una vez había cosechado elogios igualmente lujuriosos, y Patrick, el sólido ex profesional y comentarista de televisión, a menudo se referían a Federer, comparando su estilo y gracia en la cancha con el ballet.

¿Cómo piensa que Federer quiere ser recordado? Le pregunta el periodista suizo Rene Stauffer. “Como un muy buen tipo, un tenista que lo dio todo”. Concluye Stauffer que Roger “no tiene un ego tan grande como para querer ser recordado como el mejor de la historia o todas esas cosas que la gente ve en él. Creo que el legado no le resulta tan importante. Ya está seguro de ser mucho más grande que lo que pensó que sería cuando empezó a jugar.” Definitivamente un buen tipo, su carácter, ejemplo y humildad trascenderán sus logros.

