“Como la vasija más frágil” me decía un amigo. Me estaba ilustrando, con un ejemplo bíblico, como debería ser el trato de parte del esposo frente a la esposa. A diferencia de una relación contractual en donde se establecen una serie de obligaciones entre las partes, el matrimonio es más un pacto de mutuas responsabilidades que las partes se comprometen no solo a cumplir, pero más importante aún, a construir. La vasija más frágil es la responsabilidad del esposo a considerar a la esposa como algo precioso que debe cuidarse con esmero, cuidado y gran consideración todo ello acorde con la importancia del pacto que se sella.

Por estos días le han llovido rayos y centellas al Presidente Trump. Considera que las elecciones del próximo mes de noviembre que se realizarán en el país del norte serán fraudulentas ya que la votación vía correo (que se permite en Estados Unidos) es susceptible de ser cambiada (en particular, por sus enemigos políticos los demócratas). Propone igualmente posponer las elecciones (algo que nunca se ha hecho en la historia republicana). No ayuda mucho que en las encuestas vaya perdiendo lo que hace aún más cuestionable su argumento. Pero los mismos miembros de su partido se han puesto en contra ya que consideran que este aspecto particular de la constitución debe tratarse como la “vasija más frágil”. Aquí la constitución política de la nación no es un contrato con reglamentos sino un pacto que protege entre otras lo más sagrado de la democracia, el voto. Grave sería dejar que se rompa la vasija de la constitución y la ley por una iniciativa tan cargada de intereses partidistas y electoreros.

En la semana que termina estamos en turbulencia. La medida contra el expresidente Uribe ha puesto a temblar las bases que sostiene nuestra institucionalidad y la vasija, ya de por si frágil, corre el riesgo de romperse. Kintsugi es una antigua tradición japonesa en que reviste de oro las grietas de las vasijas que se rompen. Sus grietas revestidas con este precioso material adquieren un singular valor por su belleza y firmeza. Ojalá tengamos en esta coyuntura (unida al singular momento COVID) un momento Kintsugi donde el debate contribuya a fortalecer pactos duraderos y nobles. Hay mucho en juego.