Exhausto, perdido y caótico fueron las tres palabras que tuvieron más referencias en una reciente encuesta del periódico Washington Post en donde se les solicitaba a sus lectores que contestaran con una palabra su definición del 2020. Una pandemia global que condujo a una de las más severas recesiones, protestas raciales que llevaron el despertar de un flagelo histórico que aflige al país del norte y un presidente acusado por la Cámara junto con unas elecciones traumáticas, sin duda marcaron las respuestas de los lectores, afirma la nota editorial.

¿Qué palabra escogeríamos nosotros aquí en nuestro país si nos hicieran la misma pregunta? ¿Quizás desesperanza al sentir que estamos en un camino sin salida? O escepticismo al ver que, aunque todo cambia al final todo sigue igual. ¿Amargura sobre lo que pudo ser, pero no fue? Leí por ahí que era ingenuo concluir que de este 2020 podíamos sacar lecciones positivas. No se me ocurre que palabra cabría aquí para describir esta afirmación. Resiliencia es una palabra que quizás nos sirva para describir en un tono más positivo nuestro 2020.

Pero a los lectores se les dio también la oportunidad de definir el 2021. “Tengo la esperanza que podamos recordar que todos estamos en el mismo lado de una foto que va más allá de un individuo. Tengo la esperanza que podamos dejar de usar esta extrema retórica de odio que usamos al describir a las personas con las que no estamos de acuerdo”, dice un lector. Aquí aparece la palabra esperanza que coincide con muchas respuestas que acompañan los deseos del 2021.

¿Y si escogiéramos la palabra esperanza para nuestro 2021? Me angustia un poco porque sé que implica un esfuerzo propio, dar pasos de fe en la incertidumbre. Me obliga a no buscar culpables sino a arriesgar ser protagonista; criticar menos y actuar más. Paciente escucha por encima de palabras vanas. Actuar rápido, pero pensar despacio. Quizás la palabra esperanza nos ayuda a comprender aquello que estamos hechos a la imagen de Dios y nos ayude que otras palabras como dignidad y justicia merezcan ir más allá de la retórica y traducirse en acciones perdurables y transformadoras. Cultivemos pues la esperanza sin ella no hay palabras que valgan.