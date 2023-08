En la última semana Colombia vivió otro gravísimo episodio: la revelación de un macabro plan por parte del Eln para asesinar al Fiscal General de la Nación, al igual que a la Senadora María Fernanda Cabal y al General (R) Zapateiro.

Los medios alertaron profusamente sobre el tema y el Gobierno, en lugar de actuar en consecuencia, fue nuevamente el protagonista de un autosabotaje.

Fue el mismo Ejercito Nacional quien el viernes 4 de agosto alertó al Fiscal Barbosa sobre el tenebroso plan. Y el miércoles pasado el Ministro de Defensa, advertido también por el Ejército, se reunió con Barbosa y, mediante declaración conjunta, anunciaron que tomarían las medidas del caso.

Lo inexplicable es que mientras el Ministro de Defensa reconocía la gravedad de la situación, el Alto Comisionado de Paz minimizaba de manera ligera e irresponsable los acontecimientos y dejaba entrever que el “tal plan” no era más que una estrategia para desprestigiar el propósito de avanzar hacia la “Paz Total”.

Por su parte Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Eln, afirmaba que la información no estaba confirmada, no la conocían las agencias de inteligencia de las fuerzas ni sus comandantes, y que por lo tanto no pasaba de ser un rumor.

Cabe recordar que estos tres individuos comparten un mismo y único jefe que es el presidente de la República, que a su vez es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que fueron precisamente quienes advirtieran de la amenaza al ministro de Defensa y al Fiscal.

¿Falta de coordinación al interior del Gobierno? ¿O se tratará más bien de la profundización de una postura que pareciera dar más credibilidad a los terroristas que a lo que reportan las instituciones?

En un país con índices de violencia como los que tenemos no es posible que los funcionarios minimicen las actuaciones de un grupo terrorista como el Eln y que, pese a tener información de la institución de la cual, repito, el presidente es el Comandante Supremo, la tilden de meros “rumores”.

Si así tratan las denuncias que se hacen desde la institucionalidad, ¿qué destino le aguardará a los ciudadanos de a pie?

Otro despiporre más del Gobierno de “El Cambio”.