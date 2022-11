Colombia somos todos

¿En qué momento llegamos como sociedad al punto de tensión, rencor y resentimiento en el que nos encontramos?

¿A qué horas fue que en una democracia fundamentada en la Libertad, que implica reconocer el concepto de Individuo, su libre albedrío y su esencia (que lo hace distinto a los demás), nos dejamos encasillar en una narrativa de lucha de clases, opresores vs. oprimidos, oligarcas vs. pueblo, amigos y enemigos de la paz, y otros falsos dilemas? ¿Somos conscientes de la contradicción que esto supone? Exigimos se nos respeten nuestros derechos y nuestra singularidad, pero descalificamos a los que no piensan como nosotros.

Creo que la mayor parte de este fenómeno que nos carcome como sociedad se explica en las narrativas construidas por políticos. Y aunque no se puede generalizar, vemos exponentes carismáticos, pero egocéntricos y rencorosos, que pontifican sobre lo divino y lo humano y se ‘adueñan’ de temáticas altamente sensibles para nosotros los mortales.

¿Cuándo dejamos que estas personas y/o movimientos políticos se apropiaran de temas que son fundamentales, como si fueran exclusivos de una ideología política y no asuntos axiológicos de vital importancia moral para todos?

¿Quién dijo que la paz, el medio ambiente o la sensibilidad social son de Izquierda o que el derecho a la seguridad, el respeto a la propiedad privada o la seguridad jurídica son de Derecha?

¿Y por qué nos ponemos entre nosotros mismos etiquetas que incitan a la violencia cuando, si no comulgamos con absolutamente todo lo que dice el ‘caudillo de turno’ de la Izquierda, entonces somos ‘uribestias’, ‘paracos’, ‘mafiosos’ o ‘fachos’, o si no lo hacemos con el de la Derecha entonces somos ‘petristes’, ‘guerrilleros’, ‘comunistas’ o ‘mamertos’?

¿No nos damos cuenta de que les estamos sirviendo de ‘idiotas útiles’?

Es que el objeto y propósito de la Política no son ellos: ¡somos nosotros los ciudadanos!

Sobre temas de impacto para todos, que hoy nos dividen, quisiera dedicar buena parte de mi trabajo como columnista que hoy se estrena en este Diario, siempre con el propósito de buscar puntos de encuentro.

No sirvamos como instrumento de quienes nos quieren dividir.

Es hora de despertar y decir: “¡Basta ya! Ellos no son Colombia; COLOMBIA SOMOS TODOS”.