En las últimas dos semanas ha habido un torbellino de sucesos relacionados con el conflicto entre el grupo terrorista Hamás e Israel, producto de los múltiples pronunciamientos del Presidente Petro a través de su cuenta de X, y las reacciones que esto ha generado dentro y fuera de Colombia y que están trayendo graves consecuencias para el país.

Más allá de la opinión de Petro sobre ese conflicto histórico, es inaudito que no hubiera condenado con claridad los actos terroristas de Hamás contra la población civil judía. Absolutamente nada los justifica. Y condenar esos actos no puede estar condicionado a ningún tipo de “pero”. Por supuesto que la respuesta de las fuerzas militares israelíes debe ajustarse a las normas del DIH, pero eso no es óbice para denunciar los actos terroristas de Hamás ni justificación para acusar al Estado israelí de genocida y Neonazi.

Compromete Petro la posición de toda una nación con sus trinos, olvidando que representa a cerca de 52 millones de colombianos, que existen otras ramas del poder que debe respetar y que hay en nuestra democracia instancias que pueden y deben ser consultadas, como la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

No en vano, y más de una semana después de los trágicos hechos terroristas en mención (y de que Petro estuviera trinando sobre el tema), salió el pasado lunes 16 de octubre un comunicado del Presidente del Congreso de la República condenando claramente los actos terroristas de Hamás y pidiéndole a Israel respetar las normas del DIH.

Y si bien el pasado jueves el Presidente se entrevistó con los embajadores de Israel y Palestina, el daño ya está hecho y traerá graves consecuencias con países estratégicos para Colombia, como Estados Unidos.

Las ramas legislativa y judicial, dos de los pilares fundamentales de nuestra democracia, sirven como cortapisa y muro de contención frente a un gobierno que puede con frecuencia actuar de manera precipitada y violatoria de nuestra Constitución y/o del Código Penal (que en su artículo 102 prohíbe el antisemitismo).

Contrapeso de similar relevancia representan los mandatarios regionales, en el propósito de preservar nuestra democracia. Por eso, estimados lectores, no seamos indiferentes y volquémonos a las urnas el próximo 29 de octubre para recuperar a Colombia.