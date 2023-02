El que calla otorga

En columnas pasadas me he referido a los medios non sanctos utilizados por el actual gobierno para llegar al poder. Durante la campaña, con la ayuda de políticos, influencers y ‘guanumenadas’, se aplicó una estrategia para menoscabar la honra y buen nombre de adversarios políticos y se implementó una narrativa peligrosa y falazmente fundamentada en la lucha de clases y la desigualdad, que atacó la reputación de los empresarios, convirtiéndolos en el objeto del odio de miles de personas que se dejaron seducir por ese discurso.

Luego, ya en el poder, lo anterior se ha materializado a través de agresivas reformas como la tributaria, que no solo no cumplen con el prometido propósito de beneficiar a los menos privilegiados, sino que por la vía de asfixiar a los empresarios, ahuyentan la inversión, destruyen empleo, devalúan la moneda y terminan generando el peor impuesto del que nadie, en especial los más pobres, puede escapar: la inflación.

Algunos dirigentes gremiales intentaron plantear críticas constructivas a aspectos del borrador de reforma tributaria que consideraban inconvenientes para el país. Estaban simplemente cumpliendo con su deber. Lamentablemente la reacción de algunos altos funcionarios del gobierno fue la de pedir sus cabezas, exigiendo a sus juntas directivas interlocutores que apoyaran sin reparos sus planteamientos. Triste y vergonzosamente tuvieron éxito en unos contados casos.

Así como esos dirigentes gremiales, vemos valerosos periodistas, medios de comunicación, cabezas de órganos de control, jueces de la República, opinadores, y un puñado de políticos y partidos (digo “puñado” pues la mayoría, excepto el Centro Democrático y Cambio Radical, sucumbieron a la mermelada) denunciando y sirviendo de muro de contención a nuestra democracia.

Lamentablemente, no veo el mismo talante entre los empresarios. Ya sea por miedo a las represalias, a una visión cortoplacista de proteger sus utilidades o, quiera Dios que no, actuando por mezquina conveniencia, muchos de ellos guardan silencio ante semejantes embates contra la democracia, la economía de mercado y la libertad de expresión.

Dice el refrán que “el que calla otorga”. Con respeto, pero con la autoridad moral que me da el ser uno de ellos, les digo a mis colegas empresarios que no es momento de callar. Los intereses superiores de la patria están por encima de los suyos particulares. Es hora de defender nuestra democracia.