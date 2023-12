La institucionalidad privada se respeta

A buena hora el Consejo Gremial Nacional escogió el miércoles pasado a Bruce Mac Master como su Presidente y a Jorge Enrique Bedoya como su Vicepresidente, pese a la indebida presión de altos funcionarios del gobierno que, según fuentes periodísticas, pretendían descalificar al Presidente de la ANDI y abogar a favor de Camilo Sánchez, presidente de Andesco, considerado cercano al gobierno nacional.

Se trata de un reconocimiento al que sin duda es el gremio más importante del país, pero también al liderazgo y la labor de Bruce Mac Master como cabeza de esa organización y a la excelencia y profesionalismo del equipo de trabajo que la compone.

Dentro del ámbito gremial destaca la ANDI -que con su acostumbrado sentido patriótico siempre antepone los intereses superiores de la Nación a los de sus mismos afiliados- por la profundidad y tecnicismo con que ha desarrollado los análisis sobre los efectos de las reformas que ha pretendido implementar el gobierno del “cambio”, dando debates de altura y sin sesgo ideológico, que además han derivado en múltiples propuestas orientadas a ayudar al gobierno a lograr sus objetivos en materia social, pero sin retroceder en lo avanzado y evitando destruir el aparato productivo que, a fin de cuentas, es el que le da sustento financiero a sus planes.

El nombramiento manda un mensaje claro al gobierno y al Congreso de la República en el que les transmite que absolutamente todo el sector empresarial se siente bien representado por Mac Master y lo respalda y valida como su vocero. Le dice que el debate es con los gremios, valorando y respetando la institucionalidad privada y no desconociéndola y debilitándola pretendiendo nombrar a sus cabezas o queriendo reemplazar dicha institucionalidad por la conversación con un puñado de ‘cacaos’ que no solo no representa al grueso del empresariado colombiano, sino que además ha manifestado -ellos mismos- su decidido apoyo a Bruce en cabeza de la ANDI y, ahora también, del Consejo Gremial Nacional.

Debe entender el gobierno, de una vez por todas, que la discusión con el empresariado necesariamente incluye a los gremios como el principal actor y que la interlocución se debe dar con quienes los empresarios escojan como sus representantes y voceros, respetando su independencia. Solo de esa manera se podrá sostener un diálogo franco, sincero y productivo que permita construir sobre los acuerdos, a la vez que conciliar y resolver las diferencias.