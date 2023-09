Odio de clases en el Metropolitano

El pasado jueves 7 se estrenó la Selección Colombia en la primera jornada de eliminatorias para el Mundial 2026 con una victoria de 1 a 0 sobre Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Desde luego es una buena noticia para el país arrancar ganando, teniendo además en cuenta que Venezuela, aunque nunca ha ido a un Mundial de fútbol, siempre le ha generado dificultades a Colombia en el proceso de clasificación.

El fútbol, y concretamente la pasión con que apoyamos a nuestra selección, ha sido tradicionalmente de las pocas cosas que nos han unido como sociedad. Por lo mismo, resulta paradójico el episodio acontecido y que involucra al congresista Agmeth Escaf y sus allegados, en donde hubo una discusión con la familia del futbolista Luis Díaz por los asientos asignados, pero que, más importante y lamentable aún, generó que el público vociferara cualquier cantidad de improperios e insultos en donde le decían a Escaf que se fuera pues que era un comunista que estaba acabando con el país.

No se demoraron mucho los comentarios en Twitter sobre el incidente. Entre otros, los del mismo Escaf y su ex esposa, que afirmaban que esos insultos no venían del “pueblo” sino de los “estratos altos de la ciudad” y de una minoría “que se resiste al cambio”.

Debo aclarar que rechazo con vehemencia todo acto de violencia, incluido aquel del que fueron objeto Escaf y su familia. Pero tampoco me resultan aceptables los comentarios suyos y de su ex pareja pues recurren, nuevamente y como lo hacen en su actuar político diario (y durante toda la pasada campaña presidencial), a azuzar la división del pueblo colombiano, apelando a la trasnochada táctica marxista-comunista de explicar y justificar todas sus políticas y propuestas en el odio de clase. Estrategia manipuladora y deshonesta, implementada claramente por todo el Pacto Histórico.

Lo que necesitamos es unión entre los colombianos; esa que el mismo congresista invocaba en un video que publicó minutos después de terminar el partido. Sin embargo, de manera incoherente, se contradice él mismo.

Como dice la Biblia: “cosechas lo que siembras”. Ojalá les sirva como reflexión este episodio para ver si empiezan a pensar en TODOS los colombianos a la hora de gobernar.