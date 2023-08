A propósito de género

Hace unos días estaba con un nieto en un animado restaurante campestre con juegos infantiles. Por comodidad, para hacerle ver lo que podía comer, lo invité a mirar en los platos servidos sobre la mesa vecina. “Mire lo que come esta niña a ver si te apetece”. La niña de unos ocho años, de facciones finas, con capul y cabello suelto sobre los hombros, se levantó para ir a jugar y cuidar de su hermanito (oí que lo llamaban Felipe) todavía con pañales, pero con mucha agilidad para resbalarse en los juegos. ¿Hermana? ¿Niña? Ningún nombre pronunciado me lo confirmaba; la bermuda de tela vaquero gruesa y los zapatos me hicieron dudar. ¿Niña? ¿Niño? No tiene importancia.

Pero, mis pensamientos y convencimientos feministas, mi experiencia como “especialista en género” y mis hábitos de defensora de los derechos de las mujeres y luchadora por la equidad e igualdad alborotaron mi descanso dominical de abuela feliz.

¿Por qué esta tendencia a encasillar tan temprano las personas en niños o niñas; más en momentos en los que no es relevante? ¿Qué importancia tienen el peinado, la bermuda o la nariz fina a la hora de dirigirse a una persona, sea cual sea su edad?

¡Qué fácil es dejarse atrapar por los estereotipos de género! La bermuda de vaquero, el cabello largo, las facciones finas ... Informaciones “contrarias” que cohabitan y generan dudas irrelevantes. Tantos vacíos del lenguaje verbal que no ofrece suficientes palabras para cubrir todas las realidades.

Mientras tanto, la niñez reunida en este espacio de juegos corre, grita, ríe, empuja, trepa, salta, en medio de risas y carcajadas; personitas de infancia feliz, alejadas de toda discriminación de género, clase o color. Esto llega más tarde.

Para las personas que lo padecen: ¿de dónde les viene este imperativo de saber si los gritos, las risas, los saltos, el cabello, las piernas y manos son “de niño” o “de niña”? ¿Por qué querer identificar un ser humano de siete/ocho años por su sexo? Poco importa en este momento que sea niño o niña: igualmente come, juega, cuida, salta, ríe, grita, se cae y se levanta ...¡La identidad de género no interviene al momento de comer papas fritas y pollo o pescado cuando se tiene siete años¡