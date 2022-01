Amy Antonella, Michel Alejandra, María Paula, Miriam, Julieth, Luz Marina y las otras

“Amy Antonella, Michel Alejandra, María Paula y un largo etc.” fue el título de mi columna del 09 de diciembre de 2021; un mes después, el 06 de enero, volví a llamar la atención sobre los “feminicidios, otra pandemia que no cesa”. Puede que haya estudiantes aficionados al copie/pegue para repetir tareas. Pero, como columnista, es doloroso y poco creativo poder repetir columnas de meses o años anteriores sin tener que cambiar más que algunos nombres o referencias de normas y leyes. No es gratificante plagiarme a mí misma, tampoco aburrir a los/as lectores con más de lo mismo. Acepto correr este último riesgo de aburrir con “más de lo mismo”, porque cuando el mal sigue hay que seguir con las alertas, protestas y soluciones.

No soy jurista, pero conozco el adagio: “nadie puede ignorar la ley”, en el sentido en que el desconocimiento de una ley no exime de cumplirla. El artículo 129 de la Constitución establece que “Las leyes son obligatorias ... Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice”. Por tanto, resulta inaudito y posiblemente irregular, cercano a la falta profesional, que un fiscal no sepa tipificar correctamente el asesinato de una mujer e imputar cargos por feminicidio.

Desde 2015, la ley 1761, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, estipula el delito de feminicidio como el hecho de “haber causado la muerte de una mujer por su condición de mujer o por su identidad de género”; hay serios índices de que fuera el caso para Julieth, cuyo cuerpo fue instrumentalizado, dominado, violentado y desechado como basura. También, el fiscal ignoró la directriz 014 de 2016 para fiscalías, que establece que “cuando se tiene noticia de que se ha ocasionado o se ha intentado ocasionar la muerte de una mujer, los fiscales deben partir de la hipótesis de que se trató de la consumación o la tentativa de un feminicidio ...”

Por tanto, son justificadas las manifestaciones en contra de esta benévola imputación de cargos al asesino de Julieth que tendría así más probabilidad de conciliar o hacer algún pre acuerdo.