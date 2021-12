Tenía siete meses; 21 años; tiene 27 años. Era madre, es profesional, era bebé y no llegó a ser mujer, pero la mataron como si lo fuera. Dos feminicidios, un intento. La prensa relata; la Fiscalía actúa, o no. Las mujeres seguimos alertas, para denunciar, apoyarnos y bajarnos el temor sin minimizar los riesgos.

De Michelle Alejandra se conoce su asesino/feminicida, de María Paula se conoce su “presunto” agresor; y, más de un año después, de Amy Antonella no se conoce siquiera su agresor/violador/asesino/feminicida; nada se dice, nadie responde. ¿La Fiscalía? Solo con un plantón frente a sus instalaciones la semana pasada. ¿Es posible que nadie sepa nada? ¿Será que faltó anunciar recompensa en dinero para que alguien recordara algo?

Cuando la agresión y el feminicidio dañan y cortan vidas, las familias no están preparadas y no saben qué hacer. Andrea Blanco, secretaria departamental de la mujer, lamenta la falta de denuncias que activen “la ruta”. Una mujer que confirma haber sido también agredida hace años por este desprestigiado médico santandereano, menciona que denunció entonces en la Fiscalía. Y ¿qué más dio?

La doctora Blanco perpetúa la tendencia a responsabilizar a las víctimas de su desdicha cuando afirma más o menos que, de haber denunciado, Michelle estuviera viva todavía. No recuerda la secretaria la cantidad de mujeres asesinadas después de interponer denuncia, porque no hay un policía para cada agresor o porque la denuncia no fue debidamente tramitada. Además ¿es seguro que no denunció?

Un feminicidio es una situación a la que nadie está preparado, las familias quedan desamparadas sin saber cuáles son los derechos que les quedan, ni cómo activar estas rutas de atención y acceso a la justicia. Tantos casos llegan a la Fiscalía que, si nadie está para entenderlos y moverlos, ahí se quedan durante años y más. Sin abogados/as conocedores de los procedimientos, leyes y derechos se estancan las investigaciones y no hay ni justicia, ni reparación, ni garantía de no repetición. Esto se llama impunidad. ¿Para qué entonces exigir pena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas, si lo que reina es la desidia institucional y la impunidad?