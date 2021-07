De todas, todos y todes ...

A finales de julio, se aprobó en Argentina “el Documento Nacional de Identidad para personas no binarias.” (El Tiempo 24/07) Es decir para personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros clásicos – femenino y masculino – o que, al contrario, se sienten tanto del uno como del otro. En España se está estudiando una legislación inclusiva para las personas trans, sean hombres o mujeres. Se pretende así llegar a que no haya ni unas ni unos, sino solamente “todes”; que serían suma de personas - ni el, ni ella – medidas con el mismo rasero. Dicen que el presidente Fernández señaló durante una conferencia de prensa que “el ideal va a ser cuando todos seamos todes”.

La afirmación futurista del presidente argentino corresponde tal vez a este ideal de igualdad, por ahora inalcanzado, en un mundo en el que no importe haber nacido con tales o tales genitales y en el que los seres humanos serían personas con los mismos derechos y las mismas oportunidades, sean cuales sean sus características y diferencias.

Por ahora esta negación, supuestamente bien intencionada, de las diferencias y discriminaciones generadoras de violencias, puede representar un peligro para la lucha de las mujeres y sus frágiles conquistas a veces puestas en duda.

Pretender, como según el informativo citado lo hace el presidente argentino, que lo que importa es lo que hace o no hace la persona sin importar su sexo, es negar diferencias vigentes que son factores de discriminación y generadoras de violencias. Es como cuando se bajan los niveles de contaminación o de pobreza cambiando los parámetros y criterios de medida. No hablar de hombres y mujeres permite ignorar las discriminaciones de género, inequidad y desigualdad que permanecen. Pero, ya no se reconocen los problemas y peligros de ser mujer y no se contabilizan en las estadísticas los estragos de las diferencias.

Es algo ilusorio considerar que si todas las personas entran en la categoría “todes” no habrá más discriminación ni injusticia. Y, se corre el riesgo de volver a invisibilizar a las mujeres como seres particulares, con sus diferencias, anhelos, y barreras impuestas.