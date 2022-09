Del brasier al velo

¡Que los hay, los hay! Países que todavía imponen a las mujeres cómo deben vestirse y vivir. Que mandan sobre sus vidas y sus cuerpos, pretendiendo quitarles toda posibilidad de decidir tanto sobre lo más mínimo como sobre lo más esencial. Prueba de ello: Masha Amini, mujer iraní, probablemente asesinada a golpes por la policía religiosa durante su detención por no llevar bien puesto el velo reglamentario.

La novedad es que la muerte de Masha desató quemas de velos y olas de protestas, lideradas por mujeres y apoyadas por hombres quienes, a gritos y arriesgando sus vidas, exigen cambios para que no usar el velo, o que se le desarregle por inadvertencia, no le cueste la vida a una mujer.

Hace tiempo mujeres de Occidente se sacaron el brasier para tirarlo al cielo, entonces su uso no era obligado a punta de fusil y no tenerlo no ponía en riesgo sus vidas. Cinco décadas después, en el mundo entero las mujeres siguen gritando ¡mi cuerpo es mío! Y, quieren ser dueñas de sus cuerpos, sus vidas y decisiones. Lo cual resulta inaceptable a la mayoría machista de hombres inseguros y mujeres alienadas en un mundo patriarcal con tintes religiosos, que pretende imponer reglas de vida principalmente a mujeres, pero también a hombres.

Es interesante que, en Irán, hombres participen de las manifestaciones de mujeres que se oponen a la imposición del velo y otras restricciones a su autonomía y libre desarrollo. Aquí también hombres se unen a las manifestaciones lideradas por mujeres, por la libertad de decidir sobre su maternidad.

En Irán se movilizan y esperan solidaridad del mundo entero porque una mujer muere durante su arresto por no tener puesto correctamente su velo. Aquí debemos seguir ofuscándonos y protestando contra medidas o costumbres, como las barreras de acceso al aborto o a los contraceptivos preventivos, la compraventa de cuerpos sumisos y prostituidos, que quitan autonomía a las mujeres y refuerzan las discriminaciones.

Aquí o allá, son normas y actitudes que buscan imponer un estilo de vida a las mujeres en función del deseo/necesidad de otros y del Estado, con imposiciones fundamentalistas aún en Estados laicos.