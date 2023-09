Desigualdad frente al estudio

Educación para todos y todas en Colombia: cobertura escolar mejorada; programas de alimentación escolar, con tanta corrupción que los alimentos no llegan siempre a las bocas indicadas; Icetex, con profesionales endeudados por años. Estaremos mejor que en otros países; pero no basta la cobertura.

Además de cantidad, toca calidad y diversidad de oportunidades. La educación no funciona con “todos con el mismo rasero”. Para este derecho fundamental, igualdad no garantiza equidad.

Escuchando a la gente, a diario, se puede percibir el agobio de madres angustiadas por los “extras” escolares de sus hijos/as.

El transporte, la merienda, la alimentación en casa: me descuadré porque se me acabó el gas; sin gas no puedo hacer tamales para vender, ni la comida: almuerzan en el colé, pero llegan con hambre por la noche y de tienda no pueden comer siempre. Me tocó mandarlas sin merienda, no deben faltar al colegio. (Mujer viviendo en invasión)

Los derechos de grados, desde el Jardín infantil, alquiler de toga, fotos del grado prepagadas: tengo que pagar lo de derecho a grado (Preescolar), son 130.000. Hicieron una reunión a la cual no fui porque ese día saqué empanadas; es una costurera que hace el traje del grado, hay las fotos y un compartir ... sin el dinero, ella quedaría excluida del día del grado y de las fotos. (Madre soltera)

La cachucha o el buso, distintivos del grado 11 y las exigencias de las Inter clases: a mi hija le tocaba ir a una actividad del colegio; los llevaban a un lugar y la misma profe dijo que debían llevar el buso; me tocó dar la mitad del dinero. Tocó dar para el buso de 11, no es igual al del año pasado, era azul y este año es verde (la niña repite). También tocó dar $35000 para una actividad de baile... y me quedé sin plata para el plante.

La preparación y el pago del ICFES ya casi no se mencionan, opacados por otras actividades de pantalla. Todas estas parafernalias superficiales se vuelven más importantes y costosas que las actividades propiamente escolares, dando así lugar a una inversión de valores y necesidades, además de afectar dramáticamente al presupuesto familiar: terminan gastándose más tiempo y plata en preparar el Grado que en prepararse para graduarse.