En Colombia y el mundo, en la calle y por vía legal, a punta de gritos y escritos se clama por una vida sin violencias de género u otras para las mujeres. Y ¡nos siguen matando! Hombres despechados que no aceptan un No, ni ser dejados, que consideran a “su” mujer como su propiedad, hombres impulsivos y descontrolados cuando no pueden seguir controlándolo todo. Hombres posesivos, celosos e inseguros; comunes y corrientes. Solo algunos presentan una patología mental.

Parece que de poco sirven las declaratorias y buenas intenciones o la legislación “a favor” de las mujeres. Estamos frente a un problema social y de salud pública con raíces culturales tan profundas que el cambio será largo. La tarea educativa, iniciada hace décadas, es inmensa y tiene que ser constante y apoyada por decisiones políticas duraderas y eficientes.

Disculpen la molestia, pero nos están matando. Aspiro a escribir columnas menos reiterativas, con títulos diferentes a: Feminicidios, otra pandemia que no cesa (01/2021), De botellazos a luto nacional por feminicidios (02/2021), Otra pandemia sin medidas efectivas en su contra (07/2022), Feminicidio, una pandemia que perdura (01/2023).

Aspiro también a terminar mis columnas de manera diferente a: “... toca seguir luchando para que nacer mujer no sea... peligro para la vida.” (01/2021) “La emergencia por pandemia Covid-19 opaca otra pandemia...: la violencia perenne contra las mujeres del mundo, incluyendo Colombia... Si para la muerte de un ministro (en Colombia) se decretaron tres días de luto ¿cuántos días se deberían decretar por la muerte de más de 600 mujeres en el 2020?” (02/2021) “... en ninguna parte del planeta una mujer está a salvo... Lo que hace falta es educación para el respeto de los derechos y la felicidad de todas las personas, incluyendo las niñas y mujeres que deben crecer seguras... recordar que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. ¡Vigilantes debemos permanecer!” (07/2022) “Para bajar el nivel de violación de los derechos humanos de las mujeres... se requieren cambios de mentalidad y visión del mundo... Que en 2023 las violencias contra las niñas y mujeres sean inadmisibles e injustificables. (01/2023)

Mientras tanto, reitero estos finales porque siguen ajustados a nuestra realidad.