El costoso logro de graduarse

Que los hijos/as logren terminar el año escolar con éxito es siempre satisfactorio para padres y madres. El logro del grado de bachiller satisface más todavía. Muchas expectativas frente a un mar abierto de posibilidades, también muchas frustraciones, dudas y deudas. El anhelo parental es “que entre a la universidad o haga una tecnología”, o “al menos siga con lo del Sena”. Eventualmente, conseguir trabajo que “para esto también piden el cartón de bachiller”.

Preocupa escuchar el desasosiego de la madre de una alumna que se gradúa este año. Hace meses, parte de sus tribulaciones era porque no alcanzaba a hacer un trabajo de economía “y el profe ya le dijo que así no pasaba la materia”. Tal profe no parecía ofrecer otra orientación que más de lo mismo: si los demás entienden ¡que se ponga pilas! Una preocupación más a sumar a las angustias económicas porque, dice la mamá “les pidieron para los interclases un vestuario para el baile y una cosa y otra cosa ¡tanta perdedera de plata! Es que las de 11 tienen que mostrar algo especial, no pueden quedar mal”. Esto incluye un buzo ($70.000) y una gorra que “las identifiquen como bachiller”. Luego viene el alquiler de la toga, las estampillas de 11º ($40.000) los derechos de grado ($50.000) y “la foto que es de 90.000”. También toca terminar las llamadas horas sociales, y esto implica más gastos de transporte. Y “ya no tengo para el transporte de las niñas y también se me acabó el gas ... ¡me da muchísima pena decírselo!”

Así que la alegría del logro - es la primera de todas las generaciones de la familia que va a ser bachiller “con todo e ICFES” - esta alegría se ve deslucida por tantas obligaciones y preocupaciones económicas. No es tan cierto que la educación/escolaridad pública sea gratuita en Colombia; si bien es cierto que la matrícula ya no se cobra, se cobran el seguro y pagan los útiles, que incluyen cuadernos, libros o fotocopias. También corren muchos gastos adicionales a los necesarios, entre otros para la réplica de costumbres estudiantiles ajenas, monumentos al consumismo y las apariencias.