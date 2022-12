El precio del recreo

En algunos países como Argentina, se ha dicho claramente que el Mundial de Catar debe ser y será como un recreo, un periodo de recesión para las preocupaciones, para descansar de las dificultades y catástrofes; solo ignorándolas durante unas semanas. No da para lamentar lo que no se supo prevenir: el daño ambiental irreparable a escala de vida humana, el daño humano y económico: muertes de obreros migrantes sin garantías para ellos o sus familias, accidentes laborales sin dolientes, injusticias, racismo y segregación. Derroche ambiental con aire acondicionado en inmensos estadios y espacios abiertos. Derroches económicos que dejarán miles de hinchas endeudados y países debiendo. Derroche ideológico en el que países cuestionados y condenados por derechos humanos, equidad y trato a las mujeres, usan múltiples artificios propagandísticos para demostrar lo contrario; artimañas a las que se prestan medios de (des)información presentando casos excepcionales de mujeres estudiadas, empresarias exitosas y felices, con o sin velo, que hablan como si fueran la mayoría representativa de todas las mujeres de la región. Argumentos tan flojos como la aclaración de que Catar regalará algún estadio móvil a países pobres que no tengan ¡vaya manera de limpiarse la consciencia y reparar los daños causados!

El recreo mundial del futbol resulta ser desastroso, con graves daños ambientales y sociales; con grandes ventajas económicas para unos pocos y endeudamiento para todos.

No quiero ser aguafiestas, pero los recreos no duran, ni deben ser permanentes. La tendencia mundial ha sido y sigue siendo al relajo a pesar de las advertencias de algunas franjas de población, de científicos y a ratos de políticos: si no nos movemos de otra manera, el reloj planetario ya se aproxima a la extinción humana. Que algunos dirigentes no lo crean, es grave por los efectos que conllevan, sin ser modelos de inteligencia o ética, fomentan más irresponsabilidad ambiental. Con la guerra en Ucrania justifican la reactivación de la energía nuclear en centrales obsoletas e inseguras de las que ahora sí se conocen perfectamente los riesgos. La guerra y sus penurias anunciadas “justifican” también más comercio de gas y petróleo y uso de energías no renovables altamente contaminantes. Pasaron al olvido las resoluciones firmadas en los diferentes encuentros de lucha contra el caos climático de responsabilidad humana. Mientras se entrecruzan mensajes contradictorios de consumismo, derroche y gastos, y de ahorro y desaceleración.