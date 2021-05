Escuchemos a las mujeres

Las mujeres, apartadas durante milenios de la vida pública, tienen mucho que decir cuando conquistan la posibilidad de hacerlo y se toman la palabra para revindicar sus derechos. En las manifestaciones de las últimas semanas, las mujeres están presentes y son a veces dolorosamente protagonistas. Sus pancartas y mensajes hablan por todas.

“Ser mujer no debe ser un factor de riesgo”. Y sí, para las mujeres la mayor amenaza es ser mujer; tener cuerpo de mujer considerado dominio de otros. Les toca clamar y repetir “¡mi cuerpo no es botín de guerra!”, “el Estado no me cuida”; palabras que se lleva el viento o se esfuman entre gases y gritos, acalladas por los desbordamientos de las marchas pacíficas. Los guerreros nunca respetan este clamor. Se han comprobado y denunciado varios casos de abusos sexuales a jóvenes, manifestantes o no. Sabiendo que hoy día todo se graba y comparte casi al instante, estos violadores deben sentirse sino autorizados al menos respaldados. Por esto otra pancarta grita: “no sé qué da más rabia: que hayan violado a una menor de edad y eso causara su suicidio o que haya gente que todavía los defiende”. Y otra, frente a la indiferencia de muchos, reza: “Quisiera ser pared para que te indignes si me tocan sin permiso”.

“Nosotras siempre tenemos toque de queda”. Y sí, según se es hombre o mujer es bien diferente regresar de la universidad o del trabajo por calles solitarias. Y se considera que si una mujer está en la calle después de cierta hora debe asumir los riesgos. Por esto, las sobrevivientes clamando por las víctimas aseguran: “Somos los gritos de las que ya no están”. Se agradece a las que salen por las que no pueden hacerlo, y con las manifestantes esperamos “que defender la justicia no nos cueste la vida”.

Las manifestaciones de estas últimas semanas y sus “desmanes” indican una saturación de injusticias y desesperanza sin oportunidades, pero las mujeres advierten: “Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo”. Ahora “el miedo es que esto pare y todo siga igual”.