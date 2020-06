Colombia prepara la reapertura de escuelas y colegios. Después de unos cien días de encierro y distanciamiento social con estudio en casa, los pececitos saldrán de la pecera protectora pero inhibitoria al océano con fama de peligroso. Con sus temores, ganas e imprudencias. También con los estragos de la cuarentena preventiva y luego inteligente.

Niña, 22 meses: antes se dormía a las 8.00 p.m. hasta el día siguiente, ahora no se duerme antes de las 11 p.m. “A ratos le suelto el celular porque tengo que trabajar y mis padres también, ahora arma pataleta y llora cuando se lo quito. Y como no la podemos sacar...”

Niño escolarizado, 5 años: a las 6:45 a.m. está frente al computador para recibir clases, hasta pasado medio día. “Hacen pausas, pero yo estoy en otra pieza en reuniones virtuales, y él no se despega del computador, se pone a jugar.” Antes corría, montaba cicla y no veía televisión; ahora brinca en el sofá, por las noches le cuesta dormirse, tiene atención dispersa, no aguanta la lectura de un cuento completo.

Niña, 12 años: “tiene tareas para todo el día, más que cuando estudiaba; todo con el celular y las guías que voy a buscar al colegio con los refrigerios.” Se pelea el celular con su hermana que también estudia. “Pobrecitas, no tienen tiempo para nada; por un lado, mejor, están ocupadas, pero también es mucho, cada profesor cree que es el único.”

Niña escolarizada 4 años: ahora prefiere los cuentos en la Tablet. Lo pasa encorvada, frunciendo los ojos y sola. “Yo la saco a veces, porque si no, nos chiflamos todos.”

Estas son algunas consecuencias del encierro en viviendas urbanas, sin derecho a correr en parques o calles; con padres estresados, desempleados o con exceso de trabajo en casa sin horarios ni límites. El personal docente, agotado por extensas jornadas y excesiva exposición a pantallas, recibirá infantes y adolescentes con atención dispersa, miedos, y ganas de acercamiento y transgresión. Tocará de nuevo reinventar.