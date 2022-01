Feminicidios, otra pandemia que no cesa

En el AMB ocurrió uno de los tres feminicidios registrados en Colombia durante estas fechas de fin e inicio de año, en Francia también van tres en el mismo lapso festivo. La pandemia de feminicidios no da tregua ni para festividades. El Observatorio de Feminicidios de Colombia contabilizó 577 en el país de enero a noviembre de 2021. Por tanto, las mujeres seguiremos con el compromiso de denunciar, protestar, exigir. Hasta lograr cambios. El camino es largo e inició hace más de un siglo. Todas las mujeres actuales, veteranas de las luchas presentes y jovencitas seducidas por la causa o apremiadas por una urgencia vital, todas somos herederas y aprovechamos las luchas llevadas por las que nos antecedieron.

Se hace evidente que las leyes punitivas no son suficientes, sobre todo con una tasa de impunidad que no les quita el sueño a los agresores. Lo que se requiere con urgencia, ya que toma mucho tiempo, son medidas educativas y de sensibilización/motivación que apoyen cambios de mentalidad y actitud en hombres y mujeres. Que se entiendan y rechacen los efectos perversos del amor “romántico” con dependencia emocional y económica de las mujeres, y de las relaciones amorosas en las que no hay gana/gana sino gana/pierde; cuando el amor se confunde con posesión y dependencia, y ser amante con ser amo.

Celebramos que, en noviembre de 2021, el concejo municipal de Medellín, cuna del movimiento político feminista Estamos Listas, haya aprobado la declaratoria de crisis humanitaria de emergencia por violencia machista. A la misma fecha, en Bucaramanga se presentó una solicitud idéntica que no ha sido tramitada y quedó sin respuesta. No pasó de toques-toques entre puños y palmaditas en hombros, con promesas de acciones contundentes y llamado a las mujeres para que denuncien y se empoderen. Sí, se aprobó una “política pública para el disfrute de ciudad, derecho a una vida libre de violencias e igualdad de oportunidades para las mujeres en Bucaramanga 2021-2031”, 362 páginas, sin ninguna precisión presupuestal.

Así las cosas, toca seguir luchando para que nacer mujer no sea una desventaja y un peligro para la vida.